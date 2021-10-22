國防生物車採購案 女少校40萬交保前上校羈押禁見

國防部前上校吳明郎（右）。記者張宏業／攝影

國防部採購「生物偵檢車」由冠宇國際電訊得標。檢調查出，負責辦理採購的退役上校吳明郎、現役女少校邱雅姿圖利廠商，21日搜索、約談，檢方訊後認為、吳、邱女涉犯貪汙圖利罪嫌疑重大，對2人聲押禁見。

台北地方法院今天下午開庭審理，駁回邱雅姿羈押聲請案，裁定她以40萬元交保，裁定吳明郎羈押禁見2月。

國防部陸軍司令部2015年規畫採購13輛「生物偵檢車」，採購案2015年8月25日招標，預算9億4000萬元，10月14日以最低標決標，由冠宇以7億5000萬元得標，2家未得標廠商是大同公司、金賓汽車。

不過，媒體報導，偵檢車的偵檢器只能測到直徑PM5以上的微粒，無法偵測細菌、病毒，立委陳亭妃當時曾懷疑招標案，一度質詢前國防部長馮世寬，加上冠宇的決標金接近底標，2016年時就傳出涉弊，檢調立案查察。

檢調蒐證數年啟動偵查，21日兵分12路搜索，約談吳明郎、邱雅姿等多人到案；同時間，冠宇的母公司佳德公司也發出重大訊息，指冠宇會配合檢調偵辦。

搜索後，除了主嫌吳明郎、邱雅姿2人聲押，其餘約談對象及強制處分，分別是冠宇負責人陳銘宏以30萬元交保、研發處經理沈勳燦以15萬元交保、江立裕以30萬元交保、張瑞芳以30萬元交保、李宜儒以20萬元交保、陳定均以20萬元交保。