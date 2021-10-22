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房仲替愛慕女同事殺死小黃運將 還偷裝GPS他卻免賠

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

已婚房仲于維智不滿林姓男子糾纏他愛慕的女同事江秀美，除在林的計程車上裝GPS追蹤器，去年更持藍波刀殺死林，一、二審判于9年8月徒刑，案件仍在審理中；另林的家屬認為于、江女裝GPS侵害隱私權，提民事訴訟求償，江女事後和家屬和解，台北地方法院判于免賠，可上訴。

林和江女發生婚外情，于和江女當同事，對江女有愛慕之意，兩人有情愫；于事後發現江女手機常有人「連環叩」，主動詢問得知江女和林的不倫關係，江女想結束卻遭林糾纏，江女收到林的威脅簡訊時，于安慰江女「他真的找死」、「就這個月，忍耐點」、「我在做計畫，需要一些參考」、「計畫案叫除髒狼」，決定幫助江女躲掉麻煩。

于先在林的計程車上裝GPS，並將林的行蹤告知江女，江女事後也幫助于更換GPS的電池；2020年4月11日，于罩上輕便雨衣、騎腳踏車到台北市萬華區莒光路林的住處附近等候，見林現身，以左手撐傘佯裝路人，右手拿藍波刀朝林的背部刺殺10多刀，凶刀刀刃「卡」在林的左手掌，于隨後被捕。

刑事部分，一、二審皆依殺人未遂罪判于9年8月徒刑，案件上訴審理中；民事部分，死者父母、妻子、2名子女要求醫療費、扶養費、精神慰撫金等共2480萬多元，案件也在北院審理中。

至於于、江女在計程車上裝設GPS一事，林妻和子女提告主張，因林會開車載送他們，認為于、江女可透過GPS知悉3人的行蹤，侵害隱私權，請求于、江女賠償每人各30萬元。

法院審理期間，江女和家屬和解，至於于的部分，台北地院今判林妻、子女敗訴，于免賠。

于維智。 聯合報系資料照片
于維智。 聯合報系資料照片

計程車 隱私權 GPS

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