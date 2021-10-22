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影／擋到最高點！違停大亂鬥 網虧：好像在玩闖關遊戲
臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」近日有一段影片，引發網友熱烈討論。網友指出在彰化伸港靠近菜市場的一個路口，影片中右邊有一輛車停在路口，左邊另一輛車又擋道，導致行車中的一名駕駛被卡在路中過不去，忍不住飆國罵。一會兒之後，好不容易左邊的黑車終於後退，被卡路的駕駛可以前進了，沒想到對面又駛來另外2輛車，2車都逆向擋道；只聽見被卡路的駕駛頻頻喊「瞎」，最後乾脆說「我也不要動了」。
網友看完影片之後紛紛留言大虧現場狀況：「一個路口，所有違規一次滿足」、「一台違停，直接造成大亂鬥」、「好強大的三寶村！違停+逆向，跟喝水一樣」、「好隨性啊！」、「乾脆把地上的線塗掉，大家開得更自在」、「以車會友的車聚嗎？」、「一擋還有一擋擋，擋到最高點！」、「我還以為是什麼遊戲在闖關...」
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