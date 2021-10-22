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一運動協會疑以綠美化之名 涉嫌盜賣濁水溪沙土被調查
由國內一家運動協會107年起認養工業局雲林離島工業區32公頃綠地，涉嫌以綠美化球場之名，購置大批六輕清淤的土方，再混合濁水溪沙土販售牟利，疑有民代涉入，雲林檢調接獲檢舉今天傳喚相關人士展開調查。
檢調指出，該協會認養32公頃的綠地長達6年，但從107、108年間，以球場綠美化及地勢過低需墊高為由，向一家土方清淤廠商購買自六輕工業用水設施清淤的大批底泥。
但該協會未將底泥用在綠地填土，卻堆置在六輕隔離水道的高灘地，工業局雲林離島服務中心發現，要求清除，該協會拖至109年5月間才完成清運，疑把土方賣掉，其中部分土方則轉運到離島工業區所屬的綠地上。
檢調接獲檢舉，指疑有地方民代涉入護航，因六輕工業用水「尾水池」的原水引自濁水溪，泥沙含量高，粘性也高，可賣得較好價錢，該協會疑在民代掩護下，把「尾水池」底泥放在高灘地上，雖表面上說是暫放，實則為了混拌濁水溪灘地沙土後再外運出售牟利。
檢調今天陸續傳訊了土方公司、民代服務處主任、板球協會等相關人員，調查可能非法販售的土方數量，及是否涉及官商勾結盗賣國土，且高灘地行水區，堆置土方可能涉及公共危險等罪嫌。
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