拿前女友裸照索50萬 他一毛錢沒拿到還遭搜索收押

桃園張姓作業員和前女友分手，為了償還她債務卻不好好賺錢，竟拿交往時拍對方的裸照，還在臉書上1人分飾多角，恐嚇她拿出50萬元了事，所幸女子冷靜報案，警方掌握張身分到場搜索，張落網也遭法院收押；法院認為，張造成女子心聲恐懼、惶惶不安，依恐嚇取財未遂判他4月，可上訴。

檢警調查，張男（21歲）和女友分手後，因為先前欠對方一筆錢，為了要清償債務竟然拿2人交往期間，拍攝女子的裸照恐嚇，並透過網路1人分飾多角方式，接連傳送照片、恐嚇話語等，要求對方給他50萬元。

未料張男尚未得逞女友就先報案，經警方掌握張身分今年8月20日持法院核發的搜索票，一早7點多到他住家搜索，當場查扣作案用的IPhone手機、筆電等，張當時也被法院裁定收押。

檢方訊時，張坦承自己因為欠錢，就在臉書上1人分飾多角，多次傳送前女友的裸照、訊息等，恐嚇她交付50萬元，並有相關對話截圖佐證，檢方偵結依恐嚇取財未遂罪嫌起訴他。