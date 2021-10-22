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拿前女友裸照索50萬 他一毛錢沒拿到還遭搜索收押

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園張姓作業員和前女友分手，為了償還她債務卻不好好賺錢，竟拿交往時拍對方的裸照，還在臉書上1人分飾多角，恐嚇她拿出50萬元了事，所幸女子冷靜報案，警方掌握張身分到場搜索，張落網也遭法院收押；法院認為，張造成女子心聲恐懼、惶惶不安，依恐嚇取財未遂判他4月，可上訴。

檢警調查，張男（21歲）和女友分手後，因為先前欠對方一筆錢，為了要清償債務竟然拿2人交往期間，拍攝女子的裸照恐嚇，並透過網路1人分飾多角方式，接連傳送照片、恐嚇話語等，要求對方給他50萬元。

未料張男尚未得逞女友就先報案，經警方掌握張身分今年8月20日持法院核發的搜索票，一早7點多到他住家搜索，當場查扣作案用的IPhone手機、筆電等，張當時也被法院裁定收押。

檢方訊時，張坦承自己因為欠錢，就在臉書上1人分飾多角，多次傳送前女友的裸照、訊息等，恐嚇她交付50萬元，並有相關對話截圖佐證，檢方偵結依恐嚇取財未遂罪嫌起訴他。

法院審酌，張男不思正途，恣意恐嚇前女友索取金錢，造成對方心生恐懼、惶惶不安，所為實屬不該，考量張犯後坦承、已有悔意，且從事作業員經濟狀況不佳等，依恐嚇取財未遂罪，判他有期徒刑4月，得易科罰金。

張男拿前女友裸照恐嚇50萬元，未得逞先遭警方搜索、法院收押。示意圖／ingimage
張男拿前女友裸照恐嚇50萬元，未得逞先遭警方搜索、法院收押。示意圖／ingimage

恐嚇 裸照 分手

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