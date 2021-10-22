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高端涉內線? 檢方聲明正與櫃買中心研析交易資料
新冠肺炎去年爆發以來，國產高端疫苗（6547）股票交易量，有9次在發布重訊前爆量，最誇張一次是去年12月31日，高端宣布終止與馬來西亞公司簽署備忘協議前3天，高端股票交易量爆增484%，不只藍委質疑內線交易，國內許多投資人也懷疑。去年2月1日高端股價110，今年高端股價最高417。櫃台買賣中心董事長陳永誠日前在立法院備詢稱高端交易量「確實比較特殊」。行政院長蘇貞昌今天承諾「若有不法，都該辦」。士林地檢署中午表示，已由重大經濟犯罪專組主任檢察官陳彥章偵辦，外界勿做無謂揣測。
士林地檢署今天中午表示，今年6月上旬接獲台灣高等檢察署發交調查高端交易疑涉違反證券交易法案件，立即分案由重大經濟犯罪專組主任檢察官陳彥章，率同2名檢察官、調查官承辦，期間多次專案會議討論，且洽詢金融監督管理委員會及櫃台買賣中心，委請協助調查分析及提出交易分析報告。
士林地檢署說，正與櫃買中心專責人員研析上開報告資料，加速案件偵辦，另外，外界有關該案相關意見，士檢都表尊重，但請勿作無謂揣測。
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