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他為3包海苔打8歲童臉 母不滿怒告傷害

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市美濃區一名張姓男子因3包海苔與林姓友人的8歲孫子小廷（化名）發生口角衝突，2人在推擠過程中張男打到小廷臉頰造成紅腫，小廷母親見狀向警方提告傷害，橋頭地方法院審理後依成人故意對兒童犯傷害罪，判處張男拘役10天，可上訴。

判決指出，張姓男子（45歲）是小廷阿嬤的朋友，去年9月13日晚間8點多，張男到小廷位於美濃區的家中拜訪，疑因張男將3包海苔送給小廷表弟，小廷跟表弟要了1包，張男卻突然暴怒，與小廷發生口角衝突，後來演變成拉扯，期間張男出手搧小廷一巴掌，造成小廷左臉頰有8乘4公分的紅腫。

小廷媽媽見張男打人，立即帶小廷到衛福部立旗山醫院驗傷，並到派出所報案提告傷害，張男到案時坦承有輕輕拍打小廷臉頰一下，並稱是在拉扯過程中揮到的。

法院根據小廷阿嬤、小廷、張男等人證詞，並勘驗小廷哥哥事後質問張男為什麼要打小廷的錄音，當時張男表示，小廷先打他，他才回一下，小廷又將張男的手撥、推開，張男才打到小廷臉頰，證明張男是跟小廷發生拉扯及推擋過程中打到小廷。

法院審酌，張男是成年人，跟小廷因小事情發生口角，不用理性方式解決，卻與小廷發生拉扯，張男雖在審判程序中坦承犯行，但一直沒跟小廷及小廷媽媽達成和解，小廷一家也沒有和解意願，法官再兼衡張男高中肄業，現在賣雞肉維生，月收入1、2萬，判處拘役10天，不得易科罰金。

高雄市美濃區一名張姓男子因3包海苔與一名8歲男童發生推擠，期間張男打了男童一巴掌被告傷害，橋院審理後判拘役10天。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區一名張姓男子因3包海苔與一名8歲男童發生推擠，期間張男打了男童一巴掌被告傷害，橋院審理後判拘役10天。記者陳玫伶／攝影

阿嬤 美濃

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