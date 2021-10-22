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鎮民代表徒手掃落公所主秘桌上物品 法官判罰3000元
彰化縣溪湖鎮民代表楊淑靜今（110）年3月2日涉嫌掃落鎮公所主任秘書辦公桌上的名牌與公文盒，警方接獲鎮公所報案，訊後函送偵辦，彰化地方法院認為楊淑靜涉犯毀損他人物品罪，判處罰金3000元，可上訴。
楊淑靜今天表示，她為了選民服務案件找鎮公所主任秘書，徒手撥下主秘辦公桌上的一些東西，這是很小的事情，鎮公所卻興訟提告，令她不能理解，等收到判決書之後，她再決定如何因應。
判決書指出，楊淑靜在今年3月2日上午9點前往鎮公所主任秘書辦公室，反映西寮里民眾陳情案，因主秘不在，改用電話聯繫，雙方因溝通不良，楊淑靜徒手掃落主秘辦公桌上的木製三角職名牌及放置已決未決公文的木製公文盒，使溪湖鎮公所管里的這兩樣公物受損。
法官審酌楊淑靜身為民代，不思以理性方式解決問題，竟在溪湖鎮公所做出毀損犯行，固然有所不當，但公物損害輕微，且楊淑靜事後願意和解，因溪湖鎮公所不願意而未能和解，難認定楊淑靜犯後態度不佳，法官依犯罪的動機、情節、被告智識為高中肄業等一切情狀，判處罰金3000元。
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