遭獸父用生殖器猥褻 13歲女:希望他可以被關

台北市一名50歲男子與13歲女兒、母親及哥哥同住，28年前曾性侵他人入獄，不料他不知悔改，去年2月對自己女兒逞獸慾，用生殖器猥褻女兒。法官認為他罪行重大，將女兒當作洩慾對象，犯後態度也不佳，一審依強制猥褻罪判他有期徒刑3年6月。

判決指出，男子2020年2月28日早上，在家裡用生殖器摩擦女兒私處，不顧女兒推阻反抗，強制猥褻。下午3點，女兒跑到附近公園，遭林姓路人察覺有異報案。

男子始終否認犯行，檢警查出他28年前曾因性侵他人，入獄5年，出獄後又犯下竊盜。士林地方法院審理期間，他女兒曾向法官說，希望父親可以被關起來。