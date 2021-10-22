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詭異！正妹網紅慘死野外 一個月後尋獲涉嫌未婚夫遺體

遭獸父用生殖器猥褻 13歲女:希望他可以被關

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市一名50歲男子與13歲女兒、母親及哥哥同住，28年前曾性侵他人入獄，不料他不知悔改，去年2月對自己女兒逞獸慾，用生殖器猥褻女兒。法官認為他罪行重大，將女兒當作洩慾對象，犯後態度也不佳，一審依強制猥褻罪判他有期徒刑3年6月。

判決指出，男子2020年2月28日早上，在家裡用生殖器摩擦女兒私處，不顧女兒推阻反抗，強制猥褻。下午3點，女兒跑到附近公園，遭林姓路人察覺有異報案。

男子始終否認犯行，檢警查出他28年前曾因性侵他人，入獄5年，出獄後又犯下竊盜。士林地方法院審理期間，他女兒曾向法官說，希望父親可以被關起來。

法官認為，男子將女兒當成洩慾對象，惡形重大，審酌他國小畢業，目前從事擺放娃娃機台工作，月收入僅1萬，與母親及哥哥同住，判他有期徒刑3年6月。可上訴。

士林地方法院判「獸父」有期徒刑3年6月。可上訴。圖／報系資料照
士林地方法院判「獸父」有期徒刑3年6月。可上訴。圖／報系資料照

猥褻 性侵

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