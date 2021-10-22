影／台糖土地遭占用偷埋廢棄物逾1年 3嫌收押禁見

台南地檢署接獲環保局通報，台糖位在新市區人煙罕至地段土地，遭非法廢棄物清除處理集團占用及掩埋，時間長達1年，檢方指揮環警19日晚間當場查獲6部營業用曳引車，載運大量廢塑膠混合物等廢棄物至該地掩埋，當場逮捕嚴姓挖土機司機、陳姓把風人員及6名貨車司機等8人，另在場聯繫載運事宜的蔡姓主嫌乘隙逃離後，隔天主動向檢方報到，蔡、嚴及陳3嫌羈押禁見。

檢方調查，該集團是以蔡男為首，負責聯繫載運廢棄物曳引車前往該處掩埋，蔡男每車次可收取1萬5000元或2萬2000元不等代價，再由俗稱「小蜜蜂」陳男在該處引導貨車進入並把風，嚴男則負責駕駛挖土機將廢棄物掩埋。

據指出，該集團在當地非法掩埋廢棄物的時間已逾1年，行事謹慎，每次在貨車離去之後均會在現場進行打掃整理工作，讓外界人士不至於起疑。

檢察官劉修言接獲市府環保局通報，指稱台糖公司所有新市區土地遭非法廢棄物清除處理集團未經許可任意占用並掩埋廢棄物，因該集團成員棄置廢棄物的時間並不固定，經檢察官指揮市警局第一、善化分局、環保署南區督察大隊及環保局長期徹夜跟監守候，直至19日晚上9時查獲。

檢環警當場查獲有6部營業用曳引車載運大量廢塑膠混合物等廢棄物至該地台糖公司掩埋，逮捕嚴姓挖土機司機現場挖洞掩埋廢棄物、陳姓把風引導人員及6名貨車司機，並當場扣押6部大貨車及1部挖土機。而主嫌蔡男行動當日見大批警力來到，旋即逃離，20日才主動到南檢報到。

檢察官訊問後，認被告蔡、嚴及陳3人均涉犯違反廢棄物清理法罪嫌重大，有逃亡及串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。至於6名貨車司機，其中4人分別以10萬至2萬元具保後釋回，另2名司機則釋回。