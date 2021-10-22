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軍人補例假出營「呷幼齒」 兩情相悅獲輕判緩刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

22歲的鍾姓現役軍人，前年透過交友軟體認識13歲少女小翠（化名），2人成為男女朋友關係，先後發生2次性關係，少女擔心懷孕告訴媽媽後報警處理，台中地院以2人為男女朋友，在兩情相悅下嘿咻，足以引起一般人同情，情節尚堪憫恕，予以減刑，法官依妨害性自主罪將他判刑2年，緩刑4年，罰提供60小時義務勞務，以及接受3場法治教育。

判決書指出，鍾男為現役軍人（已於去年3月16日退伍）。鍾於2019年10月間，透過網路交友軟體認識少女小翠，進而交往成為男女朋友。同年11月15日晚間，在小翠同學房間內，徵得她同意後，發生性關係。小翠擔心懷孕，始告知媽媽於同年11月23日報警。

同年11月29日下午，鍾男駕駛友人的自小客車，至小翠就讀的學校，載送小翠及小翠的同學小芬、小秋，依序將小芬及小秋載送回家後，將小翠載送至中市太平區新福路旁，徵得小翠同意後，2人又發生性關係。

合議庭審酌，鍾男為本案犯行時年紀尚輕，思慮欠周致為本件犯行，犯後已能坦認犯行，經此偵、審程序及罪刑宣告教訓後，當已促使有所警惕、知所悔悟，應無再犯之虞，遂宣告緩刑4年，以啟自新。

22歲的鍾姓現役軍人，透過交友軟體認識13歲少女小翠，先後發生2次性關係，台中地院以2人為男女朋友，在兩情相悅下嘿咻，足以引起一般人同情，予以減刑，法官將他判刑2年，緩刑4年。圖／本報資料照
22歲的鍾姓現役軍人，透過交友軟體認識13歲少女小翠，先後發生2次性關係，台中地院以2人為男女朋友，在兩情相悅下嘿咻，足以引起一般人同情，予以減刑，法官將他判刑2年，緩刑4年。圖／本報資料照

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