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詭異！正妹網紅慘死野外 一個月後尋獲涉嫌未婚夫遺體

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保母摔癱女嬰害失明引眾怒 他叫囂想攻擊警察下場慘了

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

台中市郭姓保母重摔1歲女嬰致癱瘓，引起群眾激憤，一名林姓男子到保母居住社區叫囂「我等一下將門弄破好不好」，將雨傘砸向社區大門口，又企圖拿磚塊丟員警，最高法院依公然聚眾施強暴脅迫而下手實施罪，判6月徒刑，可易科罰金定讞。

郭姓保母因無法忍受1歲女嬰、自己的小孩不斷哭鬧，情緒失控抓女嬰用力搖晃，再重摔在床墊上，導致女嬰癱瘓、喪失言語能力、右眼失明、需要以鼻胃管進食，最終判6年8月徒刑定讞。

劉姓臉書直播主得知消息，2019年6月23日晚間開直播號召網友到保母居住的社區聚集，並表示「需要雞蛋」；警方獲報到場維持秩序時，現場群眾多達400多人。

林當日晚間10時許騎機車到場，先對群眾稱「我等一下將門弄破好不好？兄弟們太假肖！」再將社區門口的雨傘丟向大門口，並手執磚頭作勢丟向員警，事後警方依錄影蒐證畫面將林移送法辦。

林辯稱是基於關心女嬰被害情形，又想幫助警方勸退群眾，但法院不採信他的說詞，一審依妨害公務執行罪判刑4月，得易科罰金，二審改公然聚眾施強暴脅迫而下手實施罪，判刑6月，得易科罰金；最高法院駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
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保母 直播主

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