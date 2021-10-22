快訊

詭異！正妹網紅慘死野外 一個月後尋獲涉嫌未婚夫遺體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

騷擾撿到的豬鼻龜緩刑 法官判「犯罪所得」還諸大自然

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

陳姓男子拾獲1隻豬鼻龜，將烏龜放在水族箱關養，後來上網想以1萬元出售，被訴野生動物保育法中的「非法騷擾」、「非法陳列」2罪。陳認罪，台北地方法院2罪判陳應執行有期徒刑7月，得易科罰金21萬元。

法官認定，陳認罪算有悔意，應無再犯之虞，諭知他應於判決確定後1年內向公庫支付5萬元，宣告緩刑2年。可上訴。

豬鼻龜是本案「犯罪所得」，依刑法規定，本有沒收的必要。判決書認為，豬鼻龜雖經陳支配，屬於陳的「犯罪所得」，但經保安警察第七總隊交給新北市政府動物保護防疫處收容，有贓物單可證，已返回大自然環境，不宣告沒收。

陳姓男子2019年在住處附近拾獲1隻豬鼻龜，知道是農業委員會公告的二級保育類野生動物，族群數量並未超越環境容許量，卻在住處以水族箱關養、騷擾。

後來，陳以帳號「Yulu Chien」在臉書社群軟體「龍虎魟水族」發表文章，張貼豬鼻龜的照片並陳列，想以1萬元代價賣掉這隻豬鼻龜。

2021年1月15日上午，警方持搜索票至陳住處搜索，查扣豬鼻龜，檢察官偵辦，依野生動物保育法起訴陳姓男子。

判決書指出，陳無視國家保育野生動物的規範，騷擾豬鼻龜約2年，又非法陳列豬鼻龜，破壞自然生態的平衡，考量他犯後坦承犯行，僅對1隻動物犯罪，與大量盜獵牟利情形有別，犯情輕微，依法量刑，宣告可緩刑。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

警察

延伸閱讀

台南市議會秘書室前主任、保安會前專委詐公款 遭撤職

國資圖前館長呂春嬌詐領差旅費 遭判撤職定讞

一夜硬上學妹2次…狼學長賠25萬獲原諒 強制性交罪變緩刑

舌頭深入女同事的口腔「法式深吻」 賠66萬判緩刑　

相關新聞

互億科技炒股董座交保 「影武者」章德功聲押禁見

股票上市互億科技公司為拉抬股價，利用人頭假交易、虛增營業額，違反證券交易法罪；台北地方檢察署昨天指揮搜索，約談負責人廖年...

國防部7億偵檢車採購涉弊 上校吳明郎聲押禁見

國防部2015年規劃採購13輛「生物偵檢車」，由冠宇國際電訊公司以7億5000萬元得標，檢調查出，負責辦理採購案的退役上...

遭獸父用生殖器猥褻 13歲女:希望他可以被關

台北市一名50歲男子與13歲女兒、母親及哥哥同住，28年前曾性侵他人入獄，不料他不知悔改，去年2月對自己女兒逞獸慾，用生...

影／台糖土地遭占用偷埋廢棄物逾1年 3嫌收押禁見

台南地檢署接獲環保局通報，台糖位在新市區人煙罕至地段土地，遭非法廢棄物清除處理集團占用及掩埋，時間長達1年，檢方指揮環警...

軍人補例假出營「呷幼齒」 兩情相悅獲輕判緩刑

22歲的鍾姓現役軍人，前年透過交友軟體認識13歲少女小翠（化名），2人成為男女朋友關係，先後發生2次性關係，少女擔心懷孕...

保母摔癱女嬰害失明引眾怒 他叫囂想攻擊警察下場慘了

台中市郭姓保母重摔1歲女嬰致癱瘓，引起群眾激憤，一名林姓男子到保母居住社區叫囂「我等一下將門弄破好不好」，將雨傘砸向社區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。