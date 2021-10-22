騷擾撿到的豬鼻龜緩刑 法官判「犯罪所得」還諸大自然

陳姓男子拾獲1隻豬鼻龜，將烏龜放在水族箱關養，後來上網想以1萬元出售，被訴野生動物保育法中的「非法騷擾」、「非法陳列」2罪。陳認罪，台北地方法院2罪判陳應執行有期徒刑7月，得易科罰金21萬元。

法官認定，陳認罪算有悔意，應無再犯之虞，諭知他應於判決確定後1年內向公庫支付5萬元，宣告緩刑2年。可上訴。

豬鼻龜是本案「犯罪所得」，依刑法規定，本有沒收的必要。判決書認為，豬鼻龜雖經陳支配，屬於陳的「犯罪所得」，但經保安警察第七總隊交給新北市政府動物保護防疫處收容，有贓物單可證，已返回大自然環境，不宣告沒收。

陳姓男子2019年在住處附近拾獲1隻豬鼻龜，知道是農業委員會公告的二級保育類野生動物，族群數量並未超越環境容許量，卻在住處以水族箱關養、騷擾。

後來，陳以帳號「Yulu Chien」在臉書社群軟體「龍虎魟水族」發表文章，張貼豬鼻龜的照片並陳列，想以1萬元代價賣掉這隻豬鼻龜。

2021年1月15日上午，警方持搜索票至陳住處搜索，查扣豬鼻龜，檢察官偵辦，依野生動物保育法起訴陳姓男子。