聽新聞
test
0:00 / 0:00
騷擾撿到的豬鼻龜緩刑 法官判「犯罪所得」還諸大自然
陳姓男子拾獲1隻豬鼻龜，將烏龜放在水族箱關養，後來上網想以1萬元出售，被訴野生動物保育法中的「非法騷擾」、「非法陳列」2罪。陳認罪，台北地方法院2罪判陳應執行有期徒刑7月，得易科罰金21萬元。
法官認定，陳認罪算有悔意，應無再犯之虞，諭知他應於判決確定後1年內向公庫支付5萬元，宣告緩刑2年。可上訴。
豬鼻龜是本案「犯罪所得」，依刑法規定，本有沒收的必要。判決書認為，豬鼻龜雖經陳支配，屬於陳的「犯罪所得」，但經保安警察第七總隊交給新北市政府動物保護防疫處收容，有贓物單可證，已返回大自然環境，不宣告沒收。
陳姓男子2019年在住處附近拾獲1隻豬鼻龜，知道是農業委員會公告的二級保育類野生動物，族群數量並未超越環境容許量，卻在住處以水族箱關養、騷擾。
後來，陳以帳號「Yulu Chien」在臉書社群軟體「龍虎魟水族」發表文章，張貼豬鼻龜的照片並陳列，想以1萬元代價賣掉這隻豬鼻龜。
2021年1月15日上午，警方持搜索票至陳住處搜索，查扣豬鼻龜，檢察官偵辦，依野生動物保育法起訴陳姓男子。
判決書指出，陳無視國家保育野生動物的規範，騷擾豬鼻龜約2年，又非法陳列豬鼻龜，破壞自然生態的平衡，考量他犯後坦承犯行，僅對1隻動物犯罪，與大量盜獵牟利情形有別，犯情輕微，依法量刑，宣告可緩刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言