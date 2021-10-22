明罷免陳柏惟投票 中警防干擾掃9網路簽賭站抓78人

立法委員陳柏惟罷免案明天就是投票日，隨著投票日逼近，選舉賭盤的消息也跟著甚囂塵上，台中市警局表示，自今年7月13日至昨日21號，共查獲各類賭博案件38件，其中網路賭博9件，也以運動賽事博弈居多，並未發現有提供「選舉賭盤」下注之情事。

台中市第二選區立委陳柏惟罷免案將於明日投票，各項地下選舉賭盤開設的消息也在地方盛傳，台中市警察局表示，避免有人想利用選舉賭盤操控投票結果，自今年7月13日罷免案公告之日開始，警方便加強選舉賭盤情資的蒐查，截至昨日為止，共查獲各類賭博案件38件78人，其中網路賭博9件30人，大多為線上娛樂城，其中以運動賽事博弈最多，目前並未發現有「選舉賭盤」下注之情事。

台中市警局也指出，選區內的烏日分局及霧峰分局20日在大肚區、霧峰區及大里區等地共查獲7處簽賭站，嫌疑人6人，另查扣行動電話及平版電腦等證物，檢視後發現均為今彩539及運動簽賭網站，供不特定賭客下注，皆與選舉賭盤無關。

台中市警局長蔡蒼柏表示，為維護本市第二選區立法委員罷免案期間治安穩定，警局仍持續規劃投入必要警力執行各項治安維護作為，並主動蒐報查察賄選、暴力介入選舉及賭盤等案件，落實各項蒐證查處作為，確保本次選舉平安順利完成。