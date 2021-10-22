台南男子泥醉路倒 竟辱罵還揮拳毆打員警 判拘40日

台南市45歲翁姓男子今年8月8日上午7時多飲酒不支倒臥在安南區路旁，市警三分局長安派出所張姓員警獲案後前往現場處理，未料，翁男不領情，以「X」、「操X歪」辱罵，還以左手抓住制服，甚至出拳毆打員警，致其左肘擦傷及雙膝擦傷，經員警壓制翁男倒地後，才將他當場制伏。法官認翁男觸犯侮辱公務員、妨害公務執行罪，並從一重妨害公務執行罪論處拘役40日。

翁男默認當時與員警發生拉扯，但否認有妨害公務犯行。他辯稱，因酒醉不知為何倒臥路邊，也不知道有辱罵、推擠及抓衣領、毆打員警等。

法官根據酒精測定紀錄、員警職務報告及醫院診斷證明書，且參酌「被告躺臥路旁」、「推擠員警」、「抓員警衣服」等現場照片，且翁男於警詢時審視該密錄器影片後不否認確有推擠員警身體等行為。法官認事證明確，認他觸犯侮辱公務員罪及妨害公務執行罪，並從一重妨害公務執行罪論處。