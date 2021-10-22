普悠瑪號事故3周年家屬有話說 台鐵產工給蔡英文信曝光

普悠瑪號事故昨天滿三周年，台灣鐵路產業工會今天召開記者會，對於司法判決感到遺憾，認為僅有司機尤振仲扛責任、主管卻仍升官不合理，希望蔡英文總統能看到基層心聲，同時針對鐵路安全突出六點改革。記者會上，產工也代念普悠瑪號家屬的心聲和訴求。

台鐵產工提出的六點訴求，包含教育訓練標準化、設備改善要即時、提升待遇要落實、安全管理要優化、監理機制房黑箱、產工基層要參與。

產工理事劉安庭說，事故至今台鐵對員工的教育訓練部分沒有顯著的改變，現場行車設備的故障情形沒有及時的改善，新的車輛維修管理系統（MMIS）也還未到位，在這樣的情況下，怎麼有辦法說台鐵的行車安全有所改善？

他還說，體檢小組在普悠瑪事件後羅列的144項改善事項，交通部幾乎都在2年內陸續解除列管，但是現場同仁的感受卻是無感的。

產工監事謝居璋則呼籲，提升待遇承諾要落實，留住專業人才。台鐵預計今年底完成導入台鐵安全管理系統（SMS），由過去被動式治標方式，轉變為主動式治本機制，內化至基層落實執行，但距離年底剩下兩個月，基層感覺工作流程沒有變化僅是增加文書，甚至產工今年早就要求參與優化安全管理系統，到現在5個月過去也毫無消息。

產工秘書長魏豫綾也說，交通部長王國材提到未來的監理要委託交通部下轄財團法人中華顧問工程司來負責安全評鑑工作，然而監理機制需避免黑箱的疑慮，由同為交通部底下的單位進行監理，難免有球員兼裁判的嫌疑，是否恰當？同時主張台鐵應該改變以往的官僚方式，實際聽取基層的意見，接納基層參與改革會議，實際作業的人往往更能發現問題所在。

●以下為台鐵產工致蔡英文總統公開信全文：

蔡總統您好： 幾天前在新聞上看到有關普悠瑪翻車事件法院的判決結果，看完當下感到非常失落。三年前蔡英文總統與媒體談到普悠瑪號翻覆事件時表示：「面對台鐵累積多年的問題，我們一定會大刀闊斧，用改革來重建社會信心，很明顯的事故發生，絕不會是某一個基層人員的責任。」我們認同每個人要為自己的行為負責，也非常肯定蔡總統當時的發言，但很遺憾，司法判決的結果僅有基層扛責任，我們想問，當基層碰到問題向上反映時不能解決，等到發生事故之後責任又基層自己擔，主管仍升官，蔡總統覺得合理嗎？ 作為台灣鐵路基層員工，每天兢兢業業的工作，普悠瑪及太魯閣事故是所有台灣人的痛，但這幾年來鐵路事故帶走的不只旅客，也有每天和我們一起輪班工作的同事，光是今年就三起同仁死傷意外，即便在臺鐵的設備品質沒有辦法優化的情況下，第一線同仁仍竭盡所能地做到盡善盡美，就是希望能給旅客便利安全的運輸服務。 從事件發生後台鐵一直口口聲聲的說要改革並以安全為首重，但所作所為卻不斷的讓人民及同仁失望。產業工會整理了鐵路六點安全訴求：教育訓練標準化、設備改善要即時、提升待遇要落實、安全管理要優化、監理機制防黑箱、產工基層要參與。 請蔡總統聽見基層的聲音，讓人民及員工能放心，台灣的鐵路安全更有保障！ ●以下為台鐵產工代念家屬訴求： 我們是普悠瑪事故的家屬，其中也有家人和親友在太魯閣事故中受害，對我們來說是第二度受害。 事故滿三周年，今天寫這封信請產業工會代念提出我們的一些訴求： 1.為紀念兩起事故，台鐵改為每年10月和4月為保安月。也應如產工所提給予基層同仁足夠的資源及訓練，落實營運安全。 2.普悠瑪事故時任台鐵營運安全處，現任副局長的陳仕其於5月14日曾發言：「他搭台鐵1000次都沒事，台鐵很安全」而我們的家人和親友，一年搭不到20次或甚至才1次，結果死傷慘重，請陳仕其先生正式發新聞稿於官方網站、電視新聞台和網路新聞等，向普悠瑪以及太魯閣的家屬們，做正式的道歉。 3、懇請台鐵信守其對家屬的承諾，能夠確保完全改善，讓旅客行的更安全有保障，永遠不會再有人搭乘台鐵而喪命。 林小姐、董先生、游先生、李小姐、曾小姐等 共同署名