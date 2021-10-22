他深夜開車外出攜帶十字弓還否認帶違禁品 遭判3個月

高雄陳姓男子曾因違反槍砲彈藥刀械管制條例，遭判有期徒刑6年3月；2016年8月19日縮短刑期假釋出監，但仍不知悔改，於網路購買公告查禁、列管的十字弓，並於晚上開車外出時攜帶十字弓，遭警方攔查後發現；經法院審理，將他依夜間非法攜帶刀械罪，處有期徒刑3個月並沒收十字弓，全案可上訴。

判決指出，陳男先前因違反槍砲彈藥刀械管制條例遭判有期徒刑6年3月，併科罰金6萬元定讞，於2016年8月19日縮短刑期假釋出監並交付保護管束，但他仍不知悔改，於2018年或2019年間，透過網購以7000元的價格向不知名人士購得1 把弓身長37公分、弓臂寬36公分的十字弓。

由於十字弓屬內政部公告查禁、列管的物品，但陳男在未經許可的情況下，於去年11月2日將網購的十字弓，放置在副駕駛座，並於晚上開車外出，因形跡可疑遭警攔查。

警方攔查時，發現陳男將一把紅黑色道具手槍放置車門置物處，且右手握有一只裝有5顆模型子彈的彈匣，雖然警方徵得他同意搜索車輛，但員警詢問是否有攜帶違禁物品時，並未坦承有攜帶十字弓，直到遭警方發現，因此，非自首並報繳，不符合自首而予以減輕的規定。