警察攔酒測「全程錄影卻沒錄音」 法院認違反程序幫撤罰單

桃園蕭姓男子開車被桃園中壢分局員警攔查，測得酒測值0.18，被函送裁罰3萬元、吊扣駕照24個月，蕭不服提行政訴訟，控訴員警任意攔查、沒告知酒測權利，半誘導半強迫對他酒測；法院查，員警酒測時「僅錄影、卻沒錄音」，已經違反正當法律程序，判處撤銷原處分，可上訴。

經調查，蕭男去年9月12日深夜11點多開車被中壢分局文化派出所攔查，經酒測呼氣值為每公升0.18毫克，已有汽機車駕駛人酒精濃度超過規定標準（0.15-0.25（未含））違規，經桃園交通裁決處處3萬元罰鍰、吊扣駕照24個月，並應參加道路交通講習。

蕭主張，主張依警察職權行使法第8條第1項第3款規定，警察不得無差別任意攔車酒測，所以本件員警無法舉證他違規，也有向桃園市警局督察室投訴，對方看密錄器也認為他無違規，認為交通組捏造他逆向，被攔時有詢問員警「哪裏違規？」員警無法指出還要他們「先吹」。

蕭還說，員警一直誘導他吹感知棒直到有反應，且當晚從頭到尾沒有1個員警告訴他，酒測流程、受測人相關權利( 休息15分鐘、可喝水漱口) ，認為警方完全不符合取締酒駕作業程序；他控訴，員警不符程序、任意攔查還半誘導半強迫對他酒測。

桃園交裁處認為，依員警職務報告、密錄器影像，員警發現該車為閃車逆向行駛才攔查，蕭稱沒喝酒，但車上有聞到酒味，經告知酒測流程後才實施酒測，認為原處罰無違誤。

法院指出，依違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則規定，對汽車駕駛人實施本條例第三十五條第一項第一款測試之檢定時，應以酒精測試儀器檢測且實施檢測過程應全程連續錄影，明文規定取締酒駕全程錄影蒐， 可杜絕受測人對執勤員警實施酒測的爭議。

法院查，中壢員警在職務報告中表示「職在錄影時沒有開到聲音，只有錄影畫面」，經勘驗確實沒有聲音，院方無從審理員警在酒測前，有無詢問蕭男飲酒結束時間、準備新吹嘴，告知受測流程等正當法律程序要求，可見員警並為遵循規定，難謂已踐行正當法律程序。 法院認為，因員警舉發錄影影像既完全未錄音，無法證明員警對蕭酒測有遵循法律程序，認定原處罰有違誤，判原處分撤銷。

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