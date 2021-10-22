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國防部生物偵檢車爆圖利 前上校遭聲押禁見
國防部退役上校吳明郎，被控於2015年任職期間，藉由辦理「生物偵檢車」採購案，私下與冠宇國際電訊負責人陳銘宏串謀，疑圖利或浮報款項，調查局台北市地查處21日兵分多路搜索約談吳男等9人，台北地檢署漏夜偵訊後，認吳明郎有串滅證之虞，今晨依貪汙罪向法院聲押禁見；陳陳銘宏則以30萬元交保。
另外，冠宇國際研發處經理陳定均20萬元交保、研發處經理沈勳燦15萬元交保，相關涉案人員江立裕、張瑞芳、李宜儒各以20至30萬元交保。
吳明郎被問及有無涉及圖利時？他聽聞立即回應說「沒有」；陳銘宏交保後用外套遮頭，由親友陪同離去，未發一語。
據調查，陸軍司令部為提升國軍反生物作戰能力，2015年8月25日招標「生物偵檢車」採購案，總金額9億4千萬元，同年10月14日以最低標決標，由冠宇國際電訊以7億5千萬元得標，另外2家廠商未得標。
由於冠宇電訊7億5000萬得標價太過便宜，卻能夠符合要求規格，2016年陸續傳出涉弊消息。立委陳亭妃也獲檢舉，指冠宇電訊招標文件可能有偽造，不符國防部需求，卻能取得標案，質疑其中疑點重重，曾在立法院質詢時任國防部長馮世寬。
佳得公司昨天代子公司冠宇國際電訊發布重訊，公告遭調查局依法執行搜索事宜，表示將依法配合調查程序，被通知配合調查對象，包括冠宇國際電訊公司董事長及2名研發處經理。
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