立委陳柏惟罷免案 中檢受理分9件選他案偵查

明天即是台灣基進立委陳柏惟罷免案投票日，台中地檢署專責查賄小組連日來受理檢舉、告發案，除檢舉選舉賭盤、網路流言、妨害名譽，以及基進黨幹部貼圖「投罷免1票3萬」 刪Q提告違反選罷法等，中檢分9件選他案調查，由檢察官過濾清查，乾淨選風。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，公職人員選舉罷免法第104條規定「意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散佈謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑」。

中檢專責查賄小組針對立委陳柏惟罷免案，連日來受理民眾檢舉選舉賭盤、網路流言、妨害名譽等，以及刪Q總部罷免立委陳柏惟案領銜人楊文元，20日到台中地檢署按鈴控告台灣基進黨的新聞部副主任陳子瑜涉嫌違反選罷法，截圖提到「投下贊成罷免，就可領取3萬元」，由檢察官受理。