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互億科技作假帳操縱股價 董座廖年豐百萬交保

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

互億科技董座廖年豐。記者張宏業／攝影
互億科技董座廖年豐。記者張宏業／攝影
上市公司互億科技董座廖年豐，涉與董事章德功勾串，由章找來家族擔任人頭公司負責人，製作循環假交易10億元，藉此美化財報，形成股票活絡假象，最後操縱股價套利；調查局新北市調查處昨天搜索約談廖、章等公司高層、人頭到案，今晨依違反證交命廖100萬元交保，章尚在偵訊中。

此外，配合作假帳的互億科技財務長黃貽玢30萬元交保、人頭公司負責人郭坤樹50萬交保、曾湘玲10萬元交保、章德功親友章建興30萬交保、章成安5萬元交保。

據了解，黃貽玢具有台大會研所學歷，曾在安侯建業事務所任職，她到互億科技擔任財務長前，曾在學校教書，後來經互億科技監察人姊姊介紹，才辭去教職，轉到互億科技。

檢調追查，廖年豐約從6年前起，找來章德功長期進行假交易，疑借公司收益，美化財報，另利用人頭進場買賣自家股票，製造股票交易活絡的假象，拉抬公司股價，被控違反證交法財報不實、操縱股價等罪，章德功家族有多人被約談。

互億科技號稱台灣前3大筆記型電腦專用的PC-Card 專業設計、研發、製造及銷售廠商，該公司實收資本額3億元，公司在2004年上市，業務包括電腦週邊設備、資料儲存及處理設備、有線無線通訊機械器材。

目前互億科技專精PDA/筆記型專用卡及週邊的專業廠商，各項產品榮獲國家精品獎項。

根據天母豪宅「國泰天母」在2014年的交屋登錄，23位買家中，近半數以公司名義購買，這些公司包括互億科技廖家名下的金毓展公司、以及恆強投資、富品投資。

互億科技財務長黃貽玢。記者張宏業／攝影
互億科技財務長黃貽玢。記者張宏業／攝影
互億科技董事章德功。記者張宏業／攝影
互億科技董事章德功。記者張宏業／攝影

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