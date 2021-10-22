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涉生物偵檢車採購弊案 國防部前上校吳明郎漏夜偵訊
調查局接獲檢舉，指國防部退役上校吳明郎，涉嫌於2015年任職期間，藉由辦理「生物偵檢車」採購案時，私下與冠宇電訊負責人陳銘宏串謀，疑有圖利或浮報款項弊端，台北市地查處21日兵分多路搜索約談吳男等9人， 詢後依貪汙罪將吳、陳依貪汙罪移送台北地檢署複訊，陳稍早以30萬元交保，吳漏夜偵訊中。
吳明郎被問及有無涉及圖利？他回應稱「沒有」；陳銘宏交保後用外套遮頭，由親友陪同離去，未發一語。其餘被告江立裕、張瑞芳等人各以15萬至30萬元交保。
陸軍司令部「生物偵檢車」採購案於2015年8月25日招標，金額9.4億餘元，同年10月14日以最低標決標，由冠宇國際電訊以7.5億元得標，另外2家廠商未得標。
由於冠宇的7.5億元實在太便宜，又能夠符合要求規格，2016年陸續傳出涉弊消息。立委陳亭妃也獲檢舉，指冠宇電訊招標文件可能有偽造，不符國防部需求，卻能取得標案，質疑其中疑點重重，曾在立法院質詢時任國防部長馮世寬。
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