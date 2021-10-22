互億科技爆10億假帳炒股 董座廖年豐漏夜偵訊

上市公司互億科技董座廖年豐，被控為拉抬股價，涉與董事章德功勾串，由章找來家族擔任人頭公司負責人，製造不實假交易10億元，藉此美化財報手法，製造股票活絡假象，最後再操縱股價套利；調查局新北市調查處昨天兵分15路，搜索約談廖年豐、章德功等5名被告到案，凌晨依違反證交法移送台北地檢署漏夜複訊，不排除強制處分。

互億科技號稱台灣前3大筆記型電腦專用的PC-Card 專業設計、研發、製造及銷售廠商，該公司實收資本額3億元，2002年興櫃、上櫃後，2004年上市，業務包括電腦週邊設備、資料儲存及處理設備、有線無線通訊機械器材。

檢調追查，廖年豐找來章德功長期進行假交易，疑借公司收益，美化財報，同時進場買賣自家股票，製造股票交易活絡的假象，拉抬公司股價，涉違反證交法財報不實、操縱股價等多罪，章德功家族有多人被約談。

根據天母豪宅「國泰天母」在2014年的交屋登錄，23位買家中，近半數以公司名義購買，這些公司包括互億科技廖家名下的金毓展公司、恆強投資、富品投資。