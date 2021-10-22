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互億科技爆10億假帳炒股 董座廖年豐漏夜偵訊
上市公司互億科技董座廖年豐，被控為拉抬股價，涉與董事章德功勾串，由章找來家族擔任人頭公司負責人，製造不實假交易10億元，藉此美化財報手法，製造股票活絡假象，最後再操縱股價套利；調查局新北市調查處昨天兵分15路，搜索約談廖年豐、章德功等5名被告到案，凌晨依違反證交法移送台北地檢署漏夜複訊，不排除強制處分。
互億科技號稱台灣前3大筆記型電腦專用的PC-Card 專業設計、研發、製造及銷售廠商，該公司實收資本額3億元，2002年興櫃、上櫃後，2004年上市，業務包括電腦週邊設備、資料儲存及處理設備、有線無線通訊機械器材。
檢調追查，廖年豐找來章德功長期進行假交易，疑借公司收益，美化財報，同時進場買賣自家股票，製造股票交易活絡的假象，拉抬公司股價，涉違反證交法財報不實、操縱股價等多罪，章德功家族有多人被約談。
根據天母豪宅「國泰天母」在2014年的交屋登錄，23位買家中，近半數以公司名義購買，這些公司包括互億科技廖家名下的金毓展公司、恆強投資、富品投資。
互億科技曾於董事會通過買回庫藏股辦理註銷減資及新增資金貸與案，但分別遲至次一營業日才輸入公開資訊觀測站重大訊息，違反重大訊息揭露相關規定，被處以違約金3萬元。
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