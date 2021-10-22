國防部爆採購案 涉案廠商負責人移送北檢

調查局台北市調查處接獲檢舉，指國防部吳姓退役上校，在2015年任職期間，藉由職務辦理「生物偵檢車」採購案時，涉與冠宇電訊負責人陳銘宏串謀，疑有圖利或浮報款項弊端，21日兵分多路搜索約談吳男等9人詢問，深夜依依貪汙罪先將陳銘宏移送台北地檢署複訊，不排除有強制處分。

陸軍司令部的「生物偵檢車」採購案2015年8月25日招標，金額9.4億餘元，同年10月14日以最低標決標，由冠宇國際電訊以7點5億元得標，另外2家廠商未得標。