國防部爆採購案 涉案廠商負責人移送北檢

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查局台北市調查處接獲檢舉，指國防部吳姓退役上校，在2015年任職期間，藉由職務辦理「生物偵檢車」採購案時，涉與冠宇電訊負責人陳銘宏串謀，疑有圖利或浮報款項弊端，21日兵分多路搜索約談吳男等9人詢問，深夜依依貪汙罪先將陳銘宏移送台北地檢署複訊，不排除有強制處分。

陸軍司令部的「生物偵檢車」採購案2015年8月25日招標，金額9.4億餘元，同年10月14日以最低標決標，由冠宇國際電訊以7點5億元得標，另外2家廠商未得標。

由於冠宇的7點5億元太便宜，卻能夠符合要求規格，2016年陸續傳出涉弊消息。立委陳亭妃曾接獲檢舉，指冠宇電訊招標文件可能有偽造，不符國防部需求，卻能取得標案，其中疑點重重，曾在立法院公開質詢時任國防部長馮世寬，但沒有下文。

冠宇電訊負責人陳銘宏。記者蘇健忠／攝影
冠宇電訊負責人陳銘宏。記者蘇健忠／攝影

國防部 立法院 馮世寬

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