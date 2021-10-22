國防部爆採購案 涉案廠商負責人移送北檢
調查局台北市調查處接獲檢舉，指國防部吳姓退役上校，在2015年任職期間，藉由職務辦理「生物偵檢車」採購案時，涉與冠宇電訊負責人陳銘宏串謀，疑有圖利或浮報款項弊端，21日兵分多路搜索約談吳男等9人詢問，深夜依依貪汙罪先將陳銘宏移送台北地檢署複訊，不排除有強制處分。
陸軍司令部的「生物偵檢車」採購案2015年8月25日招標，金額9.4億餘元，同年10月14日以最低標決標，由冠宇國際電訊以7點5億元得標，另外2家廠商未得標。
由於冠宇的7點5億元太便宜，卻能夠符合要求規格，2016年陸續傳出涉弊消息。立委陳亭妃曾接獲檢舉，指冠宇電訊招標文件可能有偽造，不符國防部需求，卻能取得標案，其中疑點重重，曾在立法院公開質詢時任國防部長馮世寬，但沒有下文。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言