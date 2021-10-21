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涉美化財報操縱股價 互億科技董座遭搜索約談

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

上市公司互億科技董座廖年豐，被控利用人頭公司製作假交易，新北市調查處兵分15路搜索互億科技公司處，約談廖男5名被告到案，依違反證券交易法移送台北地檢署複訊。圖／本報資料照
上市公司互億科技董座廖年豐，被控利用人頭公司製作假交易，新北市調查處兵分15路搜索互億科技公司處，約談廖男5名被告到案，依違反證券交易法移送台北地檢署複訊。圖／本報資料照

上市公司互億科技董座廖年豐，被控為拉抬股價，利用人頭公司製作假交易，藉此美化財報，製造自家公司股票活絡假象，調查局清查發現，假交易金額至少10億元，新北市調查處今天兵分15路搜索互億科技公司處，約談廖男5名被告到案，深夜依違反證券交易法移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

據了解，互億科技號稱台灣前3大筆記型電腦專用的PC-Card 專業設計、研發、製造及銷售廠商，該公司實收資本額3億元，2002年興櫃、上櫃後，2004年上市，業務包括電腦週邊設備、資料儲存及處理設備、有線無線通訊機械器材。

檢調追查，廖年豐涉找人頭公司長期進行假交易，疑借公司收益，美化財報，同時多次進場買賣自家公司股票，製造股票交易活絡的假象，藉此拉抬股價，違反證交法財報不實、操縱股價等多罪。

調查局今天搜索15處地點，有部分人頭陸續在傍晚移送北檢複訊，檢察官複訊後諭令交保。

根據天母豪宅「國泰天母」在2014年的交屋登錄，23位買家中，近半數以公司名義購買，這些公司包括互億科技廖家名下的金毓展公司、恆強投資、富品投資。

互億科技曾於董事會通過買回庫藏股辦理註銷減資及新增資金貸與案，但分別遲至次一營業日才輸入公開資訊觀測站重大訊息，違反重大訊息揭露相關規定，被處以違約金3萬元。

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