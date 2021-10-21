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海關查扣國安私菸9797條 少校吳宗憲索賠708萬敗訴

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

國安局前少校吳宗憲（圖左）。圖／本報資料照
國安局前少校吳宗憲（圖左）。圖／本報資料照

被控在「國安私菸」案中私運未稅菸的前總統官邸侍衛室少校吳宗憲，因大量私菸扣案，向財政部關務署索討後，聲請關務署函示台北關賠償708萬4000元購菸款，台北高等行政法院審理，今天駁回聲請。可上訴。

吳宗憲2019年7月22日隨蔡英文總統出訪太平洋島國，乘專機返國入境，但經財政部關務署台北關查獲他將未稅菸品9797條自管制區移運至課稅區，未向海關申報，菸品被視為證物查扣。

台北地檢署後來法辦吳宗憲，依貪汙、稅捐稽徵法等罪起訴吳宗憲，一審，吳宗憲重判有期徒刑10年4月，吳提上訴，由台灣高等法院審理。

一審判決出爐前，吳宗憲2020年3月23日請求台北關發還菸品，因案涉菸酒管理法處罰規定，台北關移請桃園市政府財政局核處，桃園市政府財政局又認為，本案司法審理中，扣案菸品得向地檢署請求是否發還等。

之後，吳宗憲向台北關聲明異議、請求發還菸品，台北關移由關務署辦理，關務署認為，吳聲明異議為無理由，吳提起訴願獲不受理後，打行政訴訟。

行政法院審理認為，扣押行為違法與否，應於對裁處案件的實體決定聲明不服時，一併聲明，不過，本件暫時尚未有「對原告之裁處案件實體決定」，不得單獨爭執「扣押行為違法」。

另外，吳宗憲主張並非違反菸酒管理法的實際行為人，法官也認為不足採，審理後駁回吳宗憲的聲請。

私菸 桃園 台灣高等法院

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