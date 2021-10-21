中投、欣裕台提告非黨產敗訴 法官：無公法利害關係

行政院不當黨產委員會追討黨產，2016年命國民黨將持有的中投、欣裕台股權移轉國有，國民黨提告聲請撤銷處分；台北高等行政法院審理認為，2家公司不適格，判2家公司敗訴。可上訴。聯合報系資料照／記者林澔一攝影

行政院不當黨產委員會追討黨產，2016年命國民黨將持有的中投、欣裕台股權移轉國有，國民黨提告，2公司認為是利害關係人，也聲請撤銷處分；台北高等行政法院審理認為，2家公司不適格，判2家公司敗訴。可上訴。

黨產會2016年11月29日以國民黨為被處分人，作成國民黨應移轉中投、欣裕台的全數股權為國有；中投、欣裕台認為自己是利害關係人，分別提起行政訴訟。

法院審理認為，依黨產條例規定，立法目的在於建立政黨的公平競爭環境，並健全民主政治，落實轉型正義，且不影響善意第三人原所存有的權利，但並非賦予第三人有監督黨產會的公法上權利。

法院認為，中投、欣裕台不是受處分人，因此，中投、欣裕台必須具備法律上的利害關係，才能提行政訴訟。

法官認為，黨產會處分所命令的移轉標的，是國民黨持有2公司的全部股權，涉及的是國民黨而非2公司的財產上權利；中投、欣裕台作為股份有限公司，股份的轉移屬於持有者在經濟上價值的轉移，而非2公司得以出面主張的法律上權利。

合議庭判決說，黨產會做成的原處分，沒有對中投、欣裕台直接發生法律效果，綜合黨產條例規定，中投、欣裕台不會因處分而受有任何公法權利上的侵害，中投、欣裕台對原處分既然不具法律上的利害關係，就無法實施訴訟權能。

判決還說，中投、欣裕台提起撤銷行政訴訟，不具當事人的適格性，所起訴的事實在法律上顯無理由，因此本件不進行言詞辯論，逕以判決駁回。