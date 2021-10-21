教授100.7萬買房代標搞烏龍 國字寫錯害他多付冤枉錢

在高雄一間私立科大任職的李姓教授，去年5月委託不動產業者代標法拍屋，李男想用底價加價1.5萬元、共100萬7000元入手，但標單需要填寫「國字」，代標公司誤將標金寫成「壹佰零拾柒萬零仟零佰零拾零元」，使得李男多付6.3萬元，他不滿提告索賠，雖然代標公司辯稱加價1.5萬元沒辦法入手，但法官認為業者誤填標金有過失，判賠6.3萬元。

判決指出，李男想要入手法拍屋，找上在不動產業任職的許姓學長幫忙代標，去年5月30日，橋頭地院一間法拍屋準備法拍，底標只要99.2萬元，李男覺得價格低廉請學長協助，但只願意加價1.5萬元競標。

後來李男順利得標，許姓學長馬上通知李男補匯87萬尾款，李男對金額遲疑，才驚覺標單寫錯了「我怎麼會投107萬，我們底價才15000」，許男回應「是我寫錯嗎？」，李男才再次糾正「學長寫錯了，底價是99.2萬，加1萬5000＝100萬7000，不是107萬」。

許男看了投標單，才發現誤將標金寫成國字的「壹佰零拾柒萬零仟零佰零拾零元」隨後傳訊李男承認疏失「寫錯了，我負責」。李男原以為學長願意負責，但將107萬標金付完後，卻遲遲未收到6.3萬元的退款，討不到錢因此告上法院。

許男公司喊冤，辯稱標單上阿拉伯數字的加總沒有錯，而當天投標有3人，如果只加價1.5萬原不會得標，他也曾提議用107萬元跟他把房子買回來，但李男不願意，不應該由他負擔損失。