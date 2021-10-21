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共諜案「變」洗錢案快結案 向心：期待解除限制出境

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

香港籍中國創新、趨勢投資公司負責人向心、龔青夫婦捲入「王立強共諜案」，台北地方檢察署查辦，依洗錢罪起訴，台北地方法院今天行準備程序；向心、龔青的限制出境到今年12月8日止，夫婦倆有機會境管解禁。

向心、龔青今天的準備庭進行僅1小時，檢辯都不聲請傳喚證人，法官諭知11月25日上午直接辯論，檢辯各聲請1小時到1小時半論告、防禦，向心離開法院前，對可能不久會解除限制出境處分說「我期待」。

公訴檢察官聲請法院函查上海匯豐銀行香港分行、瑞士銀行香港分行的向心、龔青聯名帳戶，欲證明有犯罪所得購買股票後，再進入向心、龔青的聯名帳戶，錢再流入台灣置產、洗錢。

向心對此解釋，於偵查中多次向檢調澄清，國太公司的錢從未進入他的帳戶，錢是從WEALTH SMART公司所匯入。

法官認為，以現在狀況，向香港函查資料不但曠日廢時，更常有去無回，如果檢察官在起訴書內對犯罪事證有所主張即可。

向心、龔青的律師團說，今年7月曾陳報狀子，盼法院向國安局、經濟部投審會函查向心在香港無犯罪紀錄的資料，以證明向心、龔青與犯罪無關，不過，法官認為也無必要。

法官排訂下次審理庭期，安排提示卷證、詢問被告、事實與法律辯論、科刑調查4道程序，如果能在11月25日利用半天完成，洗錢案就辯結。

向心與龔青被懷疑與自稱是「共諜」、一度在澳洲閃電式露臉、現聲的王立強是共犯關係，檢調2019年11月依國安法案由查辦2人；2021年2月，檢調調整偵查法條，以洗錢罪偵辦，後來依洗錢罪起訴向心、龔青。

檢察官指控，向心、龔青與大陸國太集團共犯違法集資犯行，利用國太購買所經營公司的股票，匯款2億300萬元港幣至個人帳戶，繼而來台置產，2人隱匿、掩飾重大犯罪所得，涉犯洗錢罪。

向心、龔青今天出庭。記者王聖藜／攝影
向心、龔青今天出庭。記者王聖藜／攝影

洗錢 香港 檢察官

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