黑衣人砸分局電腦一審判刑可易科罰金 松山分局將上訴

台北市警松山分局中崙派出所今年4月凌晨遭多名酒醉黑衣人闖入，台北地檢署起訴砸毀公務電腦的幫派份子徐權，今天一審判決出爐，徐權遭判有期徒刑6月，得易科罰金18萬。松山分局下午表示，徐權嚴重損害警方形象，將提上訴再審，目前還未收到判決書。

開庭期間，新上任的松山分局長陳昭甫曾出庭釋疑，他稱徐權闖派出所毀損公物，影響警察形象，造成社會負面觀感，蕭姓員警與徐權談和解的個人意見，不能代表整個分局，「我們不同意和解」，另建議法官不能判徐緩刑。

一審法官認為，徐權無視執勤員警的勸阻，砸毀公務用電腦，法治觀念淡薄、藐視公權力，不宜寬貸，考量他坦承犯行，雖與值班的蕭姓員警成立調解，但警用電腦的所有權人不同意，且徐尚未賠付分局8000元損失，今天判處徐有期徒刑6月，得易科罰金18萬。

松山分局回應，目前還未收到判決書，但會提上訴再審，因徐權嚴重損害警方形象。

今年4月16日凌晨2點多，徐權與9名友人在酒吧飲酒，轉至戶外騎樓抽菸，松山分局楊姓教官酒後經過，喝斥徐權等人小聲，衝突即起。楊姓教官跑回分局，徐等人跟著衝進分局，要楊出來理論，徐砸毀分局一樓電腦，還用腳踹，值班的派出所副所長顏敏森從寢室衝出制伏，不料未依現行犯逮捕，當下竟疏縱人犯。