聽新聞
test
0:00 / 0:00
黑衣人砸分局電腦一審判刑可易科罰金 松山分局將上訴
台北市警松山分局中崙派出所今年4月凌晨遭多名酒醉黑衣人闖入，台北地檢署起訴砸毀公務電腦的幫派份子徐權，今天一審判決出爐，徐權遭判有期徒刑6月，得易科罰金18萬。松山分局下午表示，徐權嚴重損害警方形象，將提上訴再審，目前還未收到判決書。
開庭期間，新上任的松山分局長陳昭甫曾出庭釋疑，他稱徐權闖派出所毀損公物，影響警察形象，造成社會負面觀感，蕭姓員警與徐權談和解的個人意見，不能代表整個分局，「我們不同意和解」，另建議法官不能判徐緩刑。
一審法官認為，徐權無視執勤員警的勸阻，砸毀公務用電腦，法治觀念淡薄、藐視公權力，不宜寬貸，考量他坦承犯行，雖與值班的蕭姓員警成立調解，但警用電腦的所有權人不同意，且徐尚未賠付分局8000元損失，今天判處徐有期徒刑6月，得易科罰金18萬。
松山分局回應，目前還未收到判決書，但會提上訴再審，因徐權嚴重損害警方形象。
今年4月16日凌晨2點多，徐權與9名友人在酒吧飲酒，轉至戶外騎樓抽菸，松山分局楊姓教官酒後經過，喝斥徐權等人小聲，衝突即起。楊姓教官跑回分局，徐等人跟著衝進分局，要楊出來理論，徐砸毀分局一樓電腦，還用腳踹，值班的派出所副所長顏敏森從寢室衝出制伏，不料未依現行犯逮捕，當下竟疏縱人犯。
隔天，時任中崙派出所長許書桓擅自刪除監視器影像。該案遭爆出後，市警局將時任分局長林志誠及許、顏等人調職。之後市政府調查報告出爐，指楊姓教官事發前與同事到第三性酒店喝酒，返回分局途中與徐權等人叫囂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言