翁茂鍾造假社會勞動時數 最高法院批他「弄巧成拙」

佳和集團前董事長翁茂鍾因炒股被判刑一年，檢察官准易服社會勞動，但台南警方卻包庇翁提早完成。檢方撤銷翁易服社會勞動案，重新發監執行，翁不服聲明異議，台灣高等法院認為，行刑權時效已於2018年間完成，裁定撤銷檢方的指揮執行，檢方不服提抗告，最高法院今裁定駁回抗告確定，換句話說，翁炒股案確定躲過牢獄之災。

最高法院認為，雖然翁茂鍾是以違法方式，讓檢方誤以為完成社會勞動時數而結案，但本案確定已超過法定的行刑權7年時效，不能再執行原本的有期徒刑，此非刑法規定可停止行刑權時效進行的原因，認為檢方抗告無理由。

最高法院表示，本案因行刑權時效完成，不能再對翁茂鍾執行原本的徒刑，翁茂鍾若能奉公守法，只要如實完成社會勞動時數2196小時就可以不用入監服刑，卻用違法方式欺騙檢方結案，卻因此被依偽造文書罪判刑2年2月徒刑，如果判刑定讞只有入監執行一途。

最高法院指出，表面上，翁茂鍾好像因為法律規定不完備而獲益，但實際上得不償失，犯罪人也應該有所警惕，犯罪應依法受制裁天經地義，千萬不能苟且玩法，以免弄巧成拙。

翁茂鍾因炒股違反證交法，分別遭判6月、5月、2月徒刑，合併執行一年定讞，台南地檢署准易服社會勞動，原刑期366日折算應履行2196小時。而公懲會前委員長石木欽案爆發後，檢方重啟相關案件調查，追出翁茂鍾藉由曾任台南縣警友會理事長身分，指定鄰近的官田分駐所作執行機關，分駐所副所長楊博賢指示值班警員在工作日誌「執行督導」欄位簽名或核章，短短九個月就完成2196小時社會勞動，履行完畢結案。

檢方查出，警方登錄翁茂鍾的社會勞動時間，曾經在醫院就醫、或在外消費刷卡，甚至連過年假期、颱風假等期間都登記勞動時數，調查比對後，認定翁真正從事社會勞動時間只有10小時，依使公務員登載不實罪起訴，台南地院一審判翁2年2月徒刑。