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航警X光機弊案桃檢抗告成功 2線3星警務正遭收押禁見
航空警察局9月底爆發桃園機場X光機採購弊案，檢調搜索帶回警務正陳力魁、安檢隊長林科安及蔡姓廠商等15人，懷疑2名警官在X光機標案不實驗收，讓劣質X光機通過圖利廠商，檢方依貪汙聲押陳、蔡，林10萬交保；陳經法院交保，檢方抗告台灣高等法院發回，桃園昨裁定陳力魁收押。
外傳航警局X光機標案金額超過3億元，警官陳力魁、林科安警官涉嫌洩漏底價、不實驗收，放水讓劣質機器矇混過關，讓國境安全暴露高風險環境中，並收取其中1%回扣高達300多萬元，對此檢方未多做說明，僅表示公務員有無行、收賄部分仍待清查。
桃檢初步掌握陳警務正、林姓隊長長期和X光機蔡姓廠商勾結，全案朝貪汙治罪條第5條第1項第2款利用職務上之機會，以詐術使人將本人之物或第三人之物交付者，以及政府採購法、偽造文書等罪嫌偵辦，其中貪汙部分是7年以上重罪。
桃檢以陳、蔡涉犯貪汙重罪、有逃亡滅證之虞，9月27日向桃園地院聲請羈押，另林姓隊長無羈押必要，訊後諭知10萬元交保。蔡經桃院收押、陳則交保，經桃檢抗告，高院發回重裁。
桃院審酌，陳力魁否認貪汙治罪圖利、洩密罪嫌，但就洩密部分之前坦承有在採購案公告前，以電子文件將招標文件的契約規範書寄給3家廠商，對於其他廠商已造成不公平競爭，涉犯洩密罪嫌疑重大。
另貪汙圖利部份，陳也坦承蔡姓廠商在驗收前，曾和他聯絡並表示機器對仿製爆藥裂物已達到臨界值，有時候會掃描不到，並詢問能否更改驗收標準，且經檢調通訊監察，發現陳、蔡確實聯絡密切。
桃院認為，陳力魁所犯最輕為5年以上重罪，有煙滅證據、串供之虞，加上陳、蔡都有刪除手機對話，裁定陳收押禁見。
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