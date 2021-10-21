司法偵查審判導入區塊鏈科技 「司法聯盟鏈」成形

在數位和網路時代，數位證據在訴訟程序中運用日趨廣泛且重要，如何確保數位證據的連續性與同一性，強化事實認定基礎，成重要司法課題。司法院表示，將與法務部、調查局、警政署共同創建「司法聯盟鏈」，以明年6月完成雛形系統建置為目標。

司法院指出，未來將視發展情況逐步推展至其他與司法偵查審判有密切關係的機關、機構和團體，加強司法聯盟鏈的公信力。

區塊鏈科技，具有不可竄改的特性，已大量運用在金融交易紀錄領域。立法院司法及法制委員會去年12月間請司法院和法務部加強數位證據蒐證，並研商是否導入區塊鏈科技。司法院與法務部自今年1月起，邀院、檢、警、調舉行2次評估會議和4次工作小組會議，昨日達成「司法聯盟鏈」共識，包括司法聯盟鏈的架構、建置標準、預算、驗證標準、建置期程及後續擴充6大議題。