快訊

第二波500元客庄券中獎號碼出爐 「12組身分證尾數」快來對！

郭台銘助購百萬劑BNT「未來不選總統？」 劉宥彤這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Switch遭破解百款遊戲「免費玩」 主嫌靠疫情海削千萬　

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

任天堂Switch遊戲機找來國民老婆新垣結衣代言，吸引全球玩家搶購，正版遊戲軟體每款至少千元起跳。41歲林姓男子看準Switch龐大市場，從大入購買注入器、短接器，破解switch遊戲機，讓玩家下載盜版遊戲，2年海削千萬元獲利，後來警方掌握情資，循線逮捕販賣盜版主機的林男，依違反著作權法、商標法送辦，這也是全台首件查獲的案例。

Switch遊戲可分為記憶卡式或下載存放於遊戲機中，去年因新冠肺炎疫情影響，宅經濟發威，加上新垣結衣代言等效應，使得遊戲主機全球缺貨，玩家甚至得要加價數千元才能購得主機。

警方調查，林男發現Switch一機難求，加上正版遊戲價格高昂，因此從大陸購買注入器、短接器等工具後，上網下載虛擬系統軟體，先破解正版Switch主機系統，讓遊戲機可以讀取「盜版」遊戲檔案，甚至可以連線至國外的虛擬黑商店，直接下載盜版遊戲使用。

警方調查，林男將盜版遊戲下載好以後，再於網路賣場刊登改機破解遊戲等訊息，每套正版Switch遊戲機、注入器、短接器及裝載遊戲的硬碟，約販售2萬元，如熱門「愛爾達傳說」、「動物森林之友會」等熱門遊戲，統統遭到破解，花錢購入林男的遊戲套組，就能暢玩百款熱門遊戲。

由於林嫌販售破解版主機畫質清晰、系統穩定，遊玩體驗與正版遊戲無異，吸引眾多搶不到機台的玩家購買，僅2年多時間，至少獲利上千萬元。

保二刑大獲報後展開追查，日前持搜索票前往林姓業者（男、41歲）位於台南市北區住宅執行搜索，查扣電腦主機、Switch主機、記憶卡（破解檔）、讀卡機、短接器、注入器及收納包等證物，從破解到出貨，均由林男一人負責，全案警詢後，依違反著作權法及商標法移送地檢署偵辦。

警方表示，雖然購入盜版遊戲主機使用沒有違法，但玩家不能上網轉賣遭破解主機，若經警方查獲，將觸犯著作權法及商標法，呼籲民眾勿以身試法。

林男從大陸購入注入器、短接器等工具，破解Switch遊戲主機，至少200款盜版遊戲可以免費遊玩。圖／讀者提供
林男從大陸購入注入器、短接器等工具，破解Switch遊戲主機，至少200款盜版遊戲可以免費遊玩。圖／讀者提供
林男從大陸購入注入器、短接器等工具，破解Switch遊戲主機。圖／讀者提供
林男從大陸購入注入器、短接器等工具，破解Switch遊戲主機。圖／讀者提供
林男從大陸購入注入器、短接器等工具，破解Switch遊戲主機，至少200款盜版遊戲可以免費遊玩。圖／讀者提供
林男從大陸購入注入器、短接器等工具，破解Switch遊戲主機，至少200款盜版遊戲可以免費遊玩。圖／讀者提供
林男從大陸購入注入器、短接器等工具，破解Switch遊戲主機，至少200款盜版遊戲可以免費遊玩。圖／讀者提供
林男從大陸購入注入器、短接器等工具，破解Switch遊戲主機，至少200款盜版遊戲可以免費遊玩。圖／讀者提供

新冠肺炎 任天堂 Switch

延伸閱讀

看準宅經濟 不肖業者破解任天堂Switch削千萬遭送辦

冠軍果然是這部、《機智醫生生活》才第三名！日網最愛Netflix韓劇TOP 10排行榜出爐

新垣結衣、綾瀨遙、石原聰美都輸了！日網票選「最想要長相」排行榜公開

新垣結衣、星野源一結婚就分居！日本刮起「分居婚」風，婚後仍可保有個人空間受推崇

相關新聞

37刀殺母還把頭顱丟下樓 吸毒逆子可減刑逃死定讞

男子梁崇銘拿開山刀殺死母親，並將頭顱從12樓住處往下丟，一審認為他因吸毒致辨識行為能力降低，依殺直系血親尊親屬罪判無期徒...

Switch遭破解百款遊戲「免費玩」 主嫌靠疫情海削千萬　

任天堂Switch遊戲機找來國民老婆新垣結衣代言，吸引全球玩家搶購，正版遊戲軟體每款至少千元起跳。41歲林姓男子看準Sw...

偷拍女法官私密照檢舉外遇出包 徒刑確定他法官職不保

桃園地方法院刑事庭法官蔡政佑懷疑同辦公室曾姓女法官婚外情，拿手機偷拍曾電腦對話、私密照向院長檢舉，卻發現是場烏龍。曾女提...

砸毀警用電腦 松山之亂「唯一」被告 徐權判刑6月

台北市警察局松山分局中崙派出所今年4月被「黑衣人」闖入，檢方起訴砸毀公務電腦的幫派份子徐權，徐談好和解，被分局長否決，台...

台南市議會秘書室前主任、保安會前專委詐公款 遭撤職

台南市議會秘書室前主任呂國竣、議會保安委員會前專門委員劉永明各自拿非公務支出發票與收據核銷，呂行詐55次、獲取52萬8千...

韓國歐巴切膽囊 醫師疑夾錯位置 截斷總肝管遭起訴

40多歲韓國籍男子因急性膽囊炎發現膽結石，在2019年間進振興醫院由劉姓醫師實施腹腔鏡膽囊切除手術，不料醫師誤將2個金屬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。