Switch遭破解百款遊戲「免費玩」 主嫌靠疫情海削千萬　

任天堂Switch遊戲機找來國民老婆新垣結衣代言，吸引全球玩家搶購，正版遊戲軟體每款至少千元起跳。41歲林姓男子看準Switch龐大市場，從大入購買注入器、短接器，破解switch遊戲機，讓玩家下載盜版遊戲，2年海削千萬元獲利，後來警方掌握情資，循線逮捕販賣盜版主機的林男，依違反著作權法、商標法送辦，這也是全台首件查獲的案例。

Switch遊戲可分為記憶卡式或下載存放於遊戲機中，去年因新冠肺炎疫情影響，宅經濟發威，加上新垣結衣代言等效應，使得遊戲主機全球缺貨，玩家甚至得要加價數千元才能購得主機。

警方調查，林男發現Switch一機難求，加上正版遊戲價格高昂，因此從大陸購買注入器、短接器等工具後，上網下載虛擬系統軟體，先破解正版Switch主機系統，讓遊戲機可以讀取「盜版」遊戲檔案，甚至可以連線至國外的虛擬黑商店，直接下載盜版遊戲使用。

警方調查，林男將盜版遊戲下載好以後，再於網路賣場刊登改機破解遊戲等訊息，每套正版Switch遊戲機、注入器、短接器及裝載遊戲的硬碟，約販售2萬元，如熱門「愛爾達傳說」、「動物森林之友會」等熱門遊戲，統統遭到破解，花錢購入林男的遊戲套組，就能暢玩百款熱門遊戲。

由於林嫌販售破解版主機畫質清晰、系統穩定，遊玩體驗與正版遊戲無異，吸引眾多搶不到機台的玩家購買，僅2年多時間，至少獲利上千萬元。

保二刑大獲報後展開追查，日前持搜索票前往林姓業者（男、41歲）位於台南市北區住宅執行搜索，查扣電腦主機、Switch主機、記憶卡（破解檔）、讀卡機、短接器、注入器及收納包等證物，從破解到出貨，均由林男一人負責，全案警詢後，依違反著作權法及商標法移送地檢署偵辦。