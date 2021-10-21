看準宅經濟 不肖業者破解任天堂Switch削千萬遭送辦

林姓男子自中國購入工具，上網下載軟體破解任天堂Switch遊戲機販售，2年多不法獲利上千萬元。路透 疫情期間宅經濟興起，但林姓男子卻自中國購入工具，上網下載軟體破解任天堂Switch遊戲機販售，2年多不法獲利上千萬元，保二刑大循線逮捕他，依涉違反著作權及商標法送辦。

日本任天堂公司自推出Switch遊戲機後，掀起全球玩家搶購熱潮，成為電玩界新寵兒，Nintendo SwitchOnline更是提供線上對戰，以及上百款紅白機NES、超級任天堂SNES經典遊戲合輯讓訂閱會員免費遊玩，但卻有不肖業者看準COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間宅經濟商機，以盜版破解牟利。

警政署保安警察第二總隊刑事警察大隊偵三隊今天上午發布新聞稿指出，41歲林男自中國大陸購入注入器、短接器等工具，上網下載軟體破解正版Switch主機系統，使正版Switch遊戲機得以讀取盜版遊戲檔案，且可連線至其虛擬系統黑商店下載盜版遊戲使用。

林男掌握破解方式後，在蝦皮拍賣平台以每套2萬元價格（內含遊戲機及相關破解工具、硬碟等）刊登販賣改機破解遊戲等訊息，因改機畫質清晰及系統穩定，吸引眾多玩家上網購買，短短2年多販賣金額達上千萬元，侵害智慧財產權甚鉅。

刑事警察大隊偵三隊深入追查蒐得相關事證後，日前持搜索票前往林男台南市北區住宅搜索，現場查扣電腦主機、Switch主機、記憶卡（破解檔）、讀卡機、短接器、注入器及Switch收納包等侵權證物1批，全案依涉嫌違反著作權法及商標法偵辦中。