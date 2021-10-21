快訊

第二波500元客庄券中獎號碼出爐 「12組身分證尾數」快來對！

郭台銘助購百萬劑BNT「未來不選總統？」 劉宥彤這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

看準宅經濟 不肖業者破解任天堂Switch削千萬遭送辦

中央社 / 高雄21日電

林姓男子自中國購入工具，上網下載軟體破解任天堂Switch遊戲機販售，2年多不法獲利上千萬元。路透
林姓男子自中國購入工具，上網下載軟體破解任天堂Switch遊戲機販售，2年多不法獲利上千萬元。路透
疫情期間宅經濟興起，但林姓男子卻自中國購入工具，上網下載軟體破解任天堂Switch遊戲機販售，2年多不法獲利上千萬元，保二刑大循線逮捕他，依涉違反著作權及商標法送辦。

日本任天堂公司自推出Switch遊戲機後，掀起全球玩家搶購熱潮，成為電玩界新寵兒，Nintendo SwitchOnline更是提供線上對戰，以及上百款紅白機NES、超級任天堂SNES經典遊戲合輯讓訂閱會員免費遊玩，但卻有不肖業者看準COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間宅經濟商機，以盜版破解牟利。

警政署保安警察第二總隊刑事警察大隊偵三隊今天上午發布新聞稿指出，41歲林男自中國大陸購入注入器、短接器等工具，上網下載軟體破解正版Switch主機系統，使正版Switch遊戲機得以讀取盜版遊戲檔案，且可連線至其虛擬系統黑商店下載盜版遊戲使用。

林男掌握破解方式後，在蝦皮拍賣平台以每套2萬元價格（內含遊戲機及相關破解工具、硬碟等）刊登販賣改機破解遊戲等訊息，因改機畫質清晰及系統穩定，吸引眾多玩家上網購買，短短2年多販賣金額達上千萬元，侵害智慧財產權甚鉅。

刑事警察大隊偵三隊深入追查蒐得相關事證後，日前持搜索票前往林男台南市北區住宅搜索，現場查扣電腦主機、Switch主機、記憶卡（破解檔）、讀卡機、短接器、注入器及Switch收納包等侵權證物1批，全案依涉嫌違反著作權法及商標法偵辦中。

警察 任天堂 疫情 Switch

延伸閱讀

任天堂推Switch OLED版本 稱Joy-Con控制器可能仍有異常問題

Switch「Joy-Con」飄移難根治？任天堂技術負責人：零件不敵耗損

蘋果遊戲收入有多狂？超過Sony任天堂等大廠收入總和

疫情宅經濟、假投資詐騙飆升 警政署全國掃蕩339件

相關新聞

Switch遭破解百款遊戲「免費玩」 主嫌靠疫情海削千萬　

任天堂Switch遊戲機找來國民老婆新垣結衣代言，吸引全球玩家搶購，正版遊戲軟體每款至少千元起跳。41歲林姓男子看準Sw...

偷拍女法官私密照檢舉外遇出包 徒刑確定他法官職不保

桃園地方法院刑事庭法官蔡政佑懷疑同辦公室曾姓女法官婚外情，拿手機偷拍曾電腦對話、私密照向院長檢舉，卻發現是場烏龍。曾女提...

砸毀警用電腦 松山之亂「唯一」被告 徐權判刑6月

台北市警察局松山分局中崙派出所今年4月被「黑衣人」闖入，檢方起訴砸毀公務電腦的幫派份子徐權，徐談好和解，被分局長否決，台...

台南市議會秘書室前主任、保安會前專委詐公款 遭拔官

台南市議會秘書室前主任呂國竣、議會保安委員會前專門委員劉永明各自拿非公務支出發票與收據核銷，呂行詐55次、獲取52萬8千...

韓國歐巴切膽囊 醫師疑夾錯位置 截斷總肝管遭起訴

40多歲韓國籍男子因急性膽囊炎發現膽結石，在2019年間進振興醫院由劉姓醫師實施腹腔鏡膽囊切除手術，不料醫師誤將2個金屬...

國資圖前館長呂春嬌詐領差旅費 遭判撤職定讞

停職中的教育部參事呂春嬌，涉在擔任國立公共資訊圖書館館長期間詐領差旅費。懲戒法院第一審判撤職並停止任用1年，她提上訴主張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。