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韓國歐巴切膽囊 醫師疑夾錯位置 截斷總肝管遭起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

40多歲韓國籍男子因急性膽囊炎發現膽結石，在2019年間進振興醫院由劉姓醫師實施腹腔鏡膽囊切除手術，不料醫師誤將2個金屬夾子，一併夾在總肝管，導致總肝管「截斷」之傷害，總肝管僅剩下1公分，士林地檢署偵結，依照業務過失傷害罪嫌起訴劉姓醫師。

起訴指出，63歲劉姓醫師在2019年3月26日中午12時許，對韓國男子實施腹腔鏡膽囊切除手術，原本要將金屬夾子夾在「膽囊管與膽囊交接處」灼燒截斷取出膽囊，卻誤將2個金屬夾子夾在「總肝管」導致手術一併截斷總肝管造成傷害。

男子術後隔天發現黃疸（膽汁無法經由總肝管正常排入十二指腸），嚇得轉院到台北榮總就醫，經石姓醫師診斷為「急性膽囊炎經腹腔鏡膽囊切除手術後，併發總肝管截斷」2個金屬夾子夾在總肝管上，總肝管僅剩1公分，必須等原傷口不發炎才能二次手術。男子忍了一個月不適，才經總肝管腸吻合手術，氣得提告劉醫師涉嫌業務過失傷害。

劉醫師否認犯行，他供稱，男子的總肝管未遭截斷，只有膽管阻塞，且榮總的病例都沒提到總肝管截斷、只有寫總肝管阻塞，手術後可能因發炎、纖維化、殘留石頭堵住、膽汁洩漏、膽管狹窄等，造成總肝管阻塞。

衛福部醫事審議委員會鑑定書指出，此膽囊切除手術中截斷總膽管發生併發症機率0.1%至1.71％，且嚴格遵照手術視野原則，膽囊下3分之1要仔細分離，看清楚膽囊管、膽囊動脈及總膽管之走向，再決定切除位置「醫療處置並無過失」

檢察官認定，劉姓醫師持金屬夾子夾錯位置，夾到了總肝管，且總肝管「狹窄」發生機率僅有0.09％，總肝管「截斷」的併發症更罕見，若遵循手術視野規則，應不會誤截斷總肝管，不採信鑑定書鑑定結果，全依照業務過失傷害罪嫌起訴。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

手術 醫師

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