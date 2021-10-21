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女子長年罹思覺失調 超商內偷吃洋芋片、咖啡改判免刑

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

施姓女子罹有思覺失調症去年8月4日下午5時多在雲林縣四湖鄉超商，徒手竊取1瓶咖啡及1洋芋片共計60元，隨即在該店內吃喝完畢，當場被店員發覺後報警，並依現行犯逮捕，一審認她自陳沒有付錢結帳，因為她皮包裡面的錢差不多用完了，辨識行為能力不受影響，處罰金3000元，施父不服上訴，賠償超商100元，二審則認情輕法重且情節輕微，顯可憫恕，改判免刑。

施女辯稱，當時是有人叫她進去吃東西。然而，她警詢及偵查時均自陳，她沒有付錢結帳，因為她皮包裡面的錢差不多用完了。因此，雲林地院認她應是理解取用店家商品前應先行付款，是因錢不夠，所以才未付款結帳。施父上訴，主張女兒罹患思覺失調症，因精神障礙，雖未致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為能力，依刑法第19條第1項不罰。

超商吳姓女店員證稱，當天她看到竊嫌把餅乾打開在座位區食用，上前詢問對方是否結帳，對方沒說話，她就打電話要報案，結果對方跑到店外，她在店外把對方攔下來，等警方到場。

台南高分院合議庭認為，施女未經結帳即將咖啡、洋芋片食用殆盡，主觀上有意圖為自己不法所有的竊盜犯意甚明。

然而，施女罹患思覺失調症多年，因近1年自行停藥，並有干擾家人、任意至店家吃東西、燒東西、在外遊蕩等失序行為，本案竊盜犯行後，同年10月22日再因拿取食物不付款為警通知家人到場，又因抗拒就醫，在家人及警察協助下，前往台北市立聯合醫院急診，翌日住院治療，直至今年8月31日出院。

合議庭審酌，施女病史及精神狀況，認她竊盜犯行並不應該，惟她因罹患思覺失調症，如逕科以刑罰，未能達矯治實效，且她犯後坦承客觀犯行，犯罪手段和平，再衡酌她所竊得的財物價值僅60元，已與超商達成和解，賠償100元，認本件情輕法重，且情節輕微，顯可憫恕，減輕其刑仍嫌過重，依法免除其刑。

台南高分院審酌，施女罹思覺失調症，所竊得的財物價值僅60元，已賠償超商100元，情節輕微，顯可憫恕，減輕其刑仍嫌過重，依法免除其刑。圖／本報資料照
台南高分院審酌，施女罹思覺失調症，所竊得的財物價值僅60元，已賠償超商100元，情節輕微，顯可憫恕，減輕其刑仍嫌過重，依法免除其刑。圖／本報資料照

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