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砸毀警用電腦 松山之亂「唯一」被告 徐權判刑6月
台北市警察局松山分局中崙派出所今年4月被「黑衣人」闖入，檢方起訴砸毀公務電腦的幫派份子徐權，徐談好和解，被分局長否決，台北地方法院依損壞公務員職務掌管物品罪，判徐權有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。
松山分局長陳昭甫上月13日出庭釋疑，稱徐權闖派出所毀損公物，影響警察形象，造成社會負面觀感，蕭姓員警與徐權談和解的個人意見，不能代表整個分局，「我們不同意和解」，另建議法官不能判徐緩刑。
2021年4月16日凌晨，徐權與9名友人在酒吧飲酒，轉至戶外騎樓抽菸，松山分局楊姓教官酒後經過，喝斥徐權等人小聲，衝突即起。
徐權等10人以為楊是附近工地的工人，一路追逐楊，楊跑進松山分局上樓，徐權等人尾隨楊追入分局所、中崙派出所鬧事，眾人推倒紅龍柱、大聲咆哮，徐權被控拿起鐵椅子砸毀警用電腦的螢幕。
幫派份子滋事後節外生枝，傳出員警縱放人犯、所長刪除監視器影像等風波，台北地檢署偵辦，依妨害公務罪起訴徐權一人，其餘9人獲不起訴，法院開庭審理，徐權認罪。
法官審理認為，徐權無視執勤員警的勸阻，砸毀公務用電腦，法治觀念淡薄、藐視公權力，不宜寬貸，考量他坦承犯行，雖與值班的蕭姓員警成立調解，但警用電腦的所有權人不同意，且徐尚未賠付分局8000元損失，依法判決。
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