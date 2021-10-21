良民證不代表「完全清白」 這些刑事紀錄不列入

台灣基進黨陳柏惟罷免案後天(23日)登場，陳柏惟稱無前科，可申請良民證，今前立委顏寬恒在臉書PO出自己的良民證，並邀3Q哥一起外送給弱勢民眾。根據警察刑事紀錄證明(俗稱良民證)核發條例規定，良民證不會記載受緩刑宣告，未撤銷者，也就是說，陳柏惟肇逃案判緩未撤銷，申請良民證時，上方不會有該筆紀錄。

陳柏惟捲入肇逃、涉賭等風波，昨陳再度強調，自己沒有前科，可以申請良民證。前立委顏寬恒今在臉書發文，「柏惟兄，聽聞您有良民證，寬恒甚為欣慰。因為寬恒也有燒燙燙一張剛出爐的良民證唷。也許，不久的將來，我們也可以一起參加Uber Eats或是foodpanda 去送餐給選區的弱勢民眾呢！」引發熱議。

根據警察刑事紀錄證明(俗稱良民證)核發條例規定，第6條明文記載，下列各款刑事案件紀錄，不予記載：

一、合於少年事件處理法第八十三條之一第一項規定者。

二、受緩刑之宣告，未經撤銷者。

三、受拘役、罰金之宣告者。

四、受免刑之判決者。

五、經免除其刑之執行者。

六、法律已廢除其刑罰者。

七、經易科罰金或依刑法第四十一條第二項之規定易服社會勞動執行完畢，五年內未再受有期徒刑以上刑之宣告者。

「有良民證不代表沒犯罪！」一名台中市資深警官指出，良民證上雖無記載刑案紀錄，但不能完全保證民眾的過往是「完全清白」，良民眾只是依照個人身分，查詢犯罪紀錄，但並非全部犯罪紀錄如實列出，這七項刑案紀錄就除外，簡言之，符合門檻內的，法律還認同是「良民」。

民眾要申請良民證，現在或曾在台灣地區設有戶籍或有居留、停留紀錄的人民，檢具相關文件(申請書、身分證明文件)，向直轄市、縣（市）政府警察局申請，即可核發警察刑事紀錄證明。