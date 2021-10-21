快訊

放送政治無下限的娛樂？川普成立的「川普社交生態系」

城中城救災之後呢？專家：災害調查的建立更重要

知名水晶蝦養殖聞人家族爭產 遭姊妹指控偽證不起訴

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

知名水晶蝦養殖聞人余鎧丞最近因與3名姊妹爭產鬧上新聞版面，余因不滿3名姊妹霸佔公司車子，依民法物上返還請求權提告j無權占有，法院一審判決漁訴，余反被3姊妹指控誣告、偽證等罪，同時余家大姊也加入戰局，指控3姊妹偷換母親遺留的上億房產門鎖，涉及強制、侵占，台北地檢署調查後，相關刑事案件都處分不起訴。

余鎧丞3名姊妹爆料，近年把事業觸角伸向餐飲業的余鎧承，表面看似成功，其實是掏空植物人父親資產的啃老族，並找黑道恐嚇騷擾自家姊妹；但余否認抹黑，強調父親成為植物人期間，都是由他照料，花費將近3千萬元，家產糾紛都交由法院調查認定。

據調查，余母2018年過世，父親臥床多年後，也已於2021年2月過世，當時余鎧丞曾提告姊妹余庭蓉、余亭璇、余盈佩並非公司車輛所有權人，卻霸佔不還，而3姊妹則辯稱，車子是父親贈與她們使用，檢察官認為屬民事糾紛，日前處分不起訴。

不過，3姊妹認為余鎧丞明知車子是父親贈與，卻提告意圖使人遭受刑罰，反控余涉嫌誣告、偽證；台北地院一審認為，車輛既然登記在公司名下，3姊妹就應該返還，判余鎧承勝訴，檢察官調查後，認為余誣告罪嫌不足，21日處分不起訴。

另外，余鎧承大姊也提告指出，母親生前留下的上億元房產，今年初遭3姊妹偷換鑰匙，害她不得其門而入，控告3姊妹涉及侵占與強制罪。

檢方調查，余家父母相繼過世後，留下的遺產幾乎是共同繼承，未辦理遺產協議或裁判分割，因此余家姊弟可自由使用位於新店的房產，3姊妹換大門鑰匙的時候，大姊不在場，並未受到強暴脅迫不法對待，同樣對3姊妹處分不起訴。

植物人 遺產 檢察官

延伸閱讀

Harry Potter x Pandora金探子、嘿美、母鹿細節藏洋蔥

驚！3姊妹吃下「奪命餅乾」後竟吐到死 醫生驗屍也找不出原因

被超車不滿 反超後急踩剎車 判強制罪拘役40天

刪Q總部告發陳柏惟做「偽證」中檢：收到告發就分案

相關新聞

父韓良圻收押！兄和他交保 基隆市議員韓世昱：守得雲開見明月

基隆市議員韓世昱和爸爸、前議員韓良圻以及哥哥韓東叡，被人檢舉涉嫌貪汙，昨天被檢方偵訊。韓世昱今早在臉書貼文「守的雲開見月...

法官檢舉女同事外遇鬧烏龍 偷拍她電腦私密照判5月確定

桃園地方法院刑事庭法官蔡政佑懷疑同辦公室曾姓女法官婚外情，拿手機偷拍曾電腦對話、私密照向院長檢舉，卻發現是場烏龍。曾女提...

良民證不代表「完全清白」 這些刑事紀錄不列入

台灣基進黨陳柏惟罷免案後天(23日)登場，陳柏惟稱無前科，可申請良民證，今前立委顏寬恒在臉書PO出自己的良民證，並邀3Q...

知名水晶蝦養殖聞人家族爭產 遭姊妹指控偽證不起訴

知名水晶蝦養殖聞人余鎧丞最近因與3名姊妹爭產鬧上新聞版面，余因不滿3名姊妹霸佔公司車子，依民法物上返還請求權提告j無權占...

安全網補漏 法務部、司法院：精障犯嫌將「暫時安置」

屏東挖眼案後，再引發國內重視精神障礙患者輕縱回社區後，潛藏犯罪風險問題。立院司委會今審議刑法與保安處分執行法修正草案補漏...

初出社會的她與人夫嘿咻 女工程師賠償人妻45萬

知名建設工程公司副理阿火（化名）經常藉故不返家，妻子小珍（化名）起疑，經查老公手機與車子，發現阿火與新任女工程師小秋（化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。