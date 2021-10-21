知名水晶蝦養殖聞人家族爭產 遭姊妹指控偽證不起訴

知名水晶蝦養殖聞人余鎧丞最近因與3名姊妹爭產鬧上新聞版面，余因不滿3名姊妹霸佔公司車子，依民法物上返還請求權提告j無權占有，法院一審判決漁訴，余反被3姊妹指控誣告、偽證等罪，同時余家大姊也加入戰局，指控3姊妹偷換母親遺留的上億房產門鎖，涉及強制、侵占，台北地檢署調查後，相關刑事案件都處分不起訴。

余鎧丞3名姊妹爆料，近年把事業觸角伸向餐飲業的余鎧承，表面看似成功，其實是掏空植物人父親資產的啃老族，並找黑道恐嚇騷擾自家姊妹；但余否認抹黑，強調父親成為植物人期間，都是由他照料，花費將近3千萬元，家產糾紛都交由法院調查認定。

據調查，余母2018年過世，父親臥床多年後，也已於2021年2月過世，當時余鎧丞曾提告姊妹余庭蓉、余亭璇、余盈佩並非公司車輛所有權人，卻霸佔不還，而3姊妹則辯稱，車子是父親贈與她們使用，檢察官認為屬民事糾紛，日前處分不起訴。

不過，3姊妹認為余鎧丞明知車子是父親贈與，卻提告意圖使人遭受刑罰，反控余涉嫌誣告、偽證；台北地院一審認為，車輛既然登記在公司名下，3姊妹就應該返還，判余鎧承勝訴，檢察官調查後，認為余誣告罪嫌不足，21日處分不起訴。

另外，余鎧承大姊也提告指出，母親生前留下的上億元房產，今年初遭3姊妹偷換鑰匙，害她不得其門而入，控告3姊妹涉及侵占與強制罪。

檢方調查，余家父母相繼過世後，留下的遺產幾乎是共同繼承，未辦理遺產協議或裁判分割，因此余家姊弟可自由使用位於新店的房產，3姊妹換大門鑰匙的時候，大姊不在場，並未受到強暴脅迫不法對待，同樣對3姊妹處分不起訴。