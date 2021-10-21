國資圖前館長呂春嬌詐領差旅費 遭判撤職定讞

停職中的教育部參事呂春嬌，涉在擔任國立公共資訊圖書館館長期間詐領差旅費。懲戒法院第一審判撤職並停止任用1年，她提上訴主張沒貪污犯意，懲戒法院第二審日前駁回而定讞。

刑事部分，一審法院認定詐領17筆共新台幣2萬多元，她犯後自首並繳回犯罪所得，遭判刑2年、緩刑4年。二審法院則認定詐領僅6筆共9165元，改判1年8月、緩刑3年，案經三審撤銷發回，現由台灣高等法院更一審審理中。

懲戒部分，監察院去年8月底通過呂春嬌彈劾案，新聞稿指出，呂春嬌在民國99年1月16日到105年8月31日擔任國立公共資訊圖書館館長期間，到各機關及大學院校演講、進行論文口試、擔任校外委員，已向主辦單位領取講師費、交通費等，卻利用職務之便向國資圖偽稱進行館際合作或輔導讀者服務等名義，詐領出差旅費，又多次假借出差事由，處理私人事務，曠職6日。

案件移由懲戒法院審理，第一審考量呂春嬌詐得出差旅費的金額不多，已於案發後自首及繳還款項，判處撤職並停止任用1年。呂春嬌不服提起上訴主張，她沒有貪污犯意，她推廣國資圖業務為念，主觀認為屬公務性質，才在公開的知識系統網站上登入演講或參加口試委員，後來因便宜行事，才改「洽談合作」為出差事由，並非為掩飾非公務行程而為詐取財物犯行。