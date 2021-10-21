初出社會的她與人夫嘿咻 女工程師賠償人妻45萬

知名建設工程公司副理阿火（化名）經常藉故不返家，妻子小珍（化名）起疑，經查老公手機與車子，發現阿火與新任女工程師小秋（化名）交往密切，經常出入摩鐵，阿火認錯寫悔過書，而小秋自稱初出社會、思慮欠周，有誤觸社會道德規範界線之虞，經小珍請求損害賠償，台中地院判決小秋賠償精神慰無金45萬元。可上訴。

小珍主張，她與丈夫阿火結婚迄今已19年，並育有2名子女，丈夫的工作係受託規劃興建高科技廠房，需長期配合建廠遷移，乃約定由她與2名子女定居在桃園市戶籍地，阿火如未派駐海外時，平時居住於中市后里區公司宿舍，假日再返回桃園與妻小團聚。

自去年6、7月間起，阿火即開始向小珍表示公司業務繁忙要提早返回台中，且自同年8月間起，更聲稱業務繁重而無暇返回桃園，小珍原告本不疑有他，但因次數增加而起疑，經調查自小客車ETC紀錄，方知丈夫矇騙她，再查看丈夫的手機，方確認丈夫與公司新任助理小秋有不正常男女交往關係，侵害小珍的配偶權，因此小珍請求損害賠償。

小秋辯稱，她於去年5月間至公司任職，擔任該公司台中工程處工程師，阿火則為台北工程處副理，2人並非上下直屬關係，惟因公司配合客戶建廠需求，不同工程處員工乃有互相援用，小秋因曾與阿火有團隊協作關係，方始認識阿火，阿火夜不歸家情形，與她無關。

小秋又稱，對於阿火簽立悔過書，並不爭執；惟悔過書上除記載「數度與女子小秋發生性行為」外，並未有其他說明，尚難證明小秋嚴重侵害小珍配偶權。小秋並自稱年紀尚輕、初出社會、思慮欠周，雖有誤觸社會道德規範界線之虞，但曾多次主動透過訴訟代理人聯繫小珍訴訟代理人商談和解事宜，態度良好，且未再與阿火有任何聯繫。