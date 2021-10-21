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父韓良圻收押！兄和他交保 基隆市議員韓世昱：守得雲開見明月

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市議員韓世昱和爸爸、前議員韓良圻以及哥哥韓東叡，被人檢舉涉嫌貪汙，昨天被檢方偵訊。韓世昱今早在臉書貼文「守的雲開見月明」，表示堅信雲上太陽始終存在，謝謝關心的長輩親友支持鼓勵，他會更加油、更「骨力（台語，努力之意）」。

韓世昱上午10點半多在臉書貼文，全文為「守的雲開見月明，誰都會遇到暴風勁雨，我相信只要堅持到最後，總有一天會看到明月當空！我相信風雨過後必定會看見彩虹，縱然身處暴風雷雨，我堅信雲上太陽始終存在！謝謝關心韓世昱的長輩親友，有您們的支持，我會更加油！有您們的鼓勵，我會更骨力！」

韓良圻曾是基隆市5連霸市議員，其中3屆選舉為全市候選人最高票，支持者多。2018年市議員選舉，韓良圻未披戰袍，改由小兒子韓世昱參選，也以選區最高票、全市第3高票順利接棒。

基隆地檢署接獲檢舉韓良圻涉嫌詐領助理費、索賄，檢方昨天偵訊父子3人，3人均否認犯行。簡姓、楊姓男子在韓良圻擔任議員期間疑為人頭助理，也被傳訊。檢方昨晚偵訊後，聲押韓良圻和韓東叡，韓世昱以30萬元交保，簡、楊各5萬元交保。基隆地方法院今天凌晨裁定韓良圻收押禁止接見通訊，韓東叡25萬元交保、限制住居。

基隆市議員韓世昱今天上午在臉書貼文「守的雲開見月明」，表示堅信雲上太陽始終存在。圖／取自韓世昱臉書
基隆市議員韓世昱今天上午在臉書貼文「守的雲開見月明」，表示堅信雲上太陽始終存在。圖／取自韓世昱臉書

基隆 貪汙

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