父韓良圻收押！兄和他交保 基隆市議員韓世昱：守得雲開見明月

基隆市議員韓世昱和爸爸、前議員韓良圻以及哥哥韓東叡，被人檢舉涉嫌貪汙，昨天被檢方偵訊。韓世昱今早在臉書貼文「守的雲開見月明」，表示堅信雲上太陽始終存在，謝謝關心的長輩親友支持鼓勵，他會更加油、更「骨力（台語，努力之意）」。

韓世昱上午10點半多在臉書貼文，全文為「守的雲開見月明，誰都會遇到暴風勁雨，我相信只要堅持到最後，總有一天會看到明月當空！我相信風雨過後必定會看見彩虹，縱然身處暴風雷雨，我堅信雲上太陽始終存在！謝謝關心韓世昱的長輩親友，有您們的支持，我會更加油！有您們的鼓勵，我會更骨力！」

韓良圻曾是基隆市5連霸市議員，其中3屆選舉為全市候選人最高票，支持者多。2018年市議員選舉，韓良圻未披戰袍，改由小兒子韓世昱參選，也以選區最高票、全市第3高票順利接棒。