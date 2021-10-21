員警酒測挨批重大瑕疵、侵人權 他吹出0.25法院判無罪

桃園謝姓男子吃完薑母鴨開車等紅燈遭追撞，酒測值達0.25被依公共危險罪嫌起訴，他喊冤警察沒讓他漱口、未宣讀權利；法院查，桃園分局林姓員警施測前沒詢問謝有無喝酒相隔15分鐘，反而是看到測出0.25才問，批警方違反酒測規定、侵害人權，認定酒測單無證據力，判謝無罪，可上訴。

檢警調查，謝男（49歲）今年1月28日早上8點多開車經大興西路，因注意力、反應力受酒精影響降低，不慎和陳姓女駕駛發生碰撞，桃園分局林姓員警到場處理，謝酒測值達每公升0.25毫克。

謝男在警詢、偵訊時堅決否認犯行，辯稱當天在家喝約200CC的薑母鴨湯，現場幫他酒測的員警沒有向他宣讀酒測前應有的權利，導致他剛喝完湯可能嘴裡還有殘留酒精，沒有漱口就酒測。

法院指出，依違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第19條之2第1項規定，詢問受測者飲用酒類或其他類似物結束時間，其距檢測時已達15分鐘以上者，即予檢測。但遇有受測者不告知該結束時間或距該結束時間未達15分鐘者，告知其可於漱口或距該結束時間達15分鐘後進行檢測。

法院說，該規定是避免受測人剛喝完酒，可能因口腔內仍有酒精殘留影響檢測結果，所以要求15分鐘間隔，或在喝完酒未滿15分鐘下給予漱口，使測試所得數值不致受殘留口腔酒精影響，是確保測試正確的重要手段。

法院認為，台灣烹飪薑母鴨習慣，在湯中摻加酒精並非少見，若謝喝的湯含有酒精，其飲用完畢後在甚短期間內直接吹入酒測器，確實會造成數值高估，因此本件員警是否確遵循規定酒測，是本件酒精濃度檢測單得否為證據的重要指標 。

法院勘驗警方密錄器，發現林員先對陳女酒測，緊接著對謝男酒測，但對2人酒測前都沒先詢問有無喝完酒或相類之物，距測試達15分鐘以上，對謝測試完告知數值為0.25，這才詢問他是否有喝酒，謝並稱有吃薑母鴨，林員再問同事「該如何處理」，對方則說「還是要移送」。

法院認為，林姓員警的酒測程序與規定完全背離，有重大瑕疵，也和一般執勤員警不符，已經違反平等原則，並嚴重侵害謝男人權與公共利益維護相悖，認定本件酒精濃度測驗單不得為證據。

另檢方認為本件已致生交通事故，法院查，當時謝男停等紅燈時遭陳女從後追撞，陳也說是自己煞車不及，可見謝並無急煞或不正當駕駛，車禍肇責應全歸於陳，不能以此劇判定謝男因飲酒而不能安全駕駛，判處謝男無罪。