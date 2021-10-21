法官檢舉女同事外遇鬧烏龍 偷拍她電腦私密照判5月確定

桃園地方法院刑事庭法官蔡政佑懷疑同辦公室曾姓女法官婚外情，拿手機偷拍曾電腦對話、私密照向院長檢舉，卻發現是場烏龍。曾女提告，桃園地院依妨害秘密罪判他5月徒刑，得易科罰金。蔡和檢察官皆上訴，台灣高等法院今駁回上訴定讞。

曾姓女法官的家人因有醫療需求，蔡介紹在某知名醫院任職的巫姓男子，但蔡不知兩人當時都已無婚姻關係，也不清楚他們擦出火花交往，去年5月25日蔡獨自在辦公室，看到曾女電腦跳出巫傳LINE稱曾「老婆」，還有極度私密照片，誤認曾女外遇，偷拍下對話向院長檢舉。

曾女經院長約談才知遭偷拍，她解釋根本無婚外情一事，為抓出偷拍者還自行架設微型攝影機，結果拍到蔡二度窺竊對話，氣得赴桃園地檢提告妨害秘密。

桃園地院開庭時，曾女數度哽咽稱「名譽對法官而言有多重要」，對於蔡致歉她更大喊「我不接受！」「不能原諒他」，指蔡現在所受痛苦都是自行招致，要求法院從重量刑。

桃園地院審理認為，就算蔡懷疑曾女婚外情，曾女對於自己隱私保障仍有一定合理期待空間，不可讓蔡任意侵害，蔡缺乏尊重他人隱私觀念，且「一拍再拍」，依2個妨害秘密罪判5月得易科罰金之刑。

蔡政佑和檢察官皆上訴，高院開庭時，曾女訴說平靜的生活不再出現，而她身為法官，被害人所受的遭遇卻沒有因此而減少，她遭人持續監視，非常恐懼。

曾姓女法官表示要的是真相與公道，讓負責的人負責而已，「選擇回憶這些痛苦不是自虐！」。她希望能殺死那天「忘記關電腦的自己」，這樣一切都不會發生。

蔡政佑解釋，事發以來他積極尋求和解，但自己的能力不好，認為若懲處能療癒曾女的痛苦，他願意接受、向她致歉。