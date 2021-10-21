「我一搭捷運就衝動」 身體貼著她的臀部搖 判拘40日

吳姓男子搭捷運，在車廂內以身體正面貼住一名女乘客臀部並搖晃，被控性騷擾；吳辯稱，他有衝動控制症，「我一搭捷運就衝動」；台北地方法院審理，判決吳拘役40日，可易科罰金4萬元。可上訴。

判決書指出，依吳姓男子的就診資料，他有具有衝動控制疾患，致搭乘大眾運輸工具時會出現衝動症狀，目前正治療中，考量吳已坦認犯行，判他拘役刑。

2021年2月23日晚上8點，36歲的吳姓男子搭乘捷運板南線從忠孝復興站上車，乘一名女子不及防備，正面貼住對方的臀部，再做出搖晃動作，被害人察覺往旁挪移，吳繼續與被害人發生肢體碰觸，被害人報警，吳移送法辦。