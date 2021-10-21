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夥同友人「抓猴」分居妻動手又動口 分遭判刑7月、5月
鄭姓男子懷疑已分居的妻子與余姓男子曖昧，去年4月凌晨開車與古姓友人至妻子住處「抓猴」，發現妻子竟真與余開車外出，便開車尾隨至一處高爾夫球場附近，見兩人在車上聊天，便怒不可遏，與古上前拍打余的車窗，要兩人下車，余見開車準備離去，鄭、石兩人卻以車阻擋，還扔石塊砸車，並將余拖下車狂毆，怒嗆五字經；新竹地院審理終結，鄭、石各被依傷害、強制、公然侮辱等罪判刑7月、5月。
法官認為，鄭男為本件事主，古男到場相挺，兩人不用理性適當方式解決爭端，反共同以強暴方式妨害余男人自由離去的權利，又丟杯盤或徒手毆打對方，導致余受傷，鄭又公然辱罵余，貶損其社會人格與地位，考量兩人坦承犯行，古有和解意願，願賠償新2萬元，鄭無意願和解，審酌鄭、石各被依傷害、強制、公然侮辱等罪判刑7月、5月，易科罰金35萬元、25萬元。
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