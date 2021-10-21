快訊

台中驚傳5人打疫苗後死亡！2女無病史 打完AZ第1劑後過世

倒數48小時！地方看陳柏惟罷免案 選區氣氛每天都在變

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夥同友人「抓猴」分居妻動手又動口 分遭判刑7月、5月

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

鄭姓男子懷疑已分居的妻子與余姓男子曖昧，去年4月凌晨開車與古姓友人至妻子住處「抓猴」，發現妻子竟真與余開車外出，便開車尾隨至一處高爾夫球場附近，見兩人在車上聊天，便怒不可遏，與古上前拍打余的車窗，要兩人下車，余見開車準備離去，鄭、石兩人卻以車阻擋，還扔石塊砸車，並將余拖下車狂毆，怒嗆五字經；新竹地院審理終結，鄭、石各被依傷害、強制、公然侮辱等罪判刑7月、5月。

法官認為，鄭男為本件事主，古男到場相挺，兩人不用理性適當方式解決爭端，反共同以強暴方式妨害余男人自由離去的權利，又丟杯盤或徒手毆打對方，導致余受傷，鄭又公然辱罵余，貶損其社會人格與地位，考量兩人坦承犯行，古有和解意願，願賠償新2萬元，鄭無意願和解，審酌鄭、石各被依傷害、強制、公然侮辱等罪判刑7月、5月，易科罰金35萬元、25萬元。

去年4月凌晨鄭男開車與古姓友人至妻子住處「抓猴」，不但與古上前拍打余男的車窗，還以車阻擋，並將余拖下車狂毆，怒嗆五字經；新竹地院審理終結，鄭、石各被依傷害、強制、公然侮辱等罪判刑7月、5月。圖／報系資料照
去年4月凌晨鄭男開車與古姓友人至妻子住處「抓猴」，不但與古上前拍打余男的車窗，還以車阻擋，並將余拖下車狂毆，怒嗆五字經；新竹地院審理終結，鄭、石各被依傷害、強制、公然侮辱等罪判刑7月、5月。圖／報系資料照

公然侮辱 新竹

延伸閱讀

新北增3疫苗死亡！女7月打完AZ發燒腹瀉1個月 再染白血病不治

人妻找徵信社抓猴！小三錯愕不知已婚 人夫遭判賠40萬

7月慟別母親「比預期的悲傷還悲傷」　簡嫚書摘金哽咽有洋蔥

偷抓獄友生殖器判7月嫌太重 摸鳥男詭辯：我剩左手可以玩

相關新聞

法官檢舉女同事外遇鬧烏龍 偷拍她電腦私密照判5月確定

桃園地方法院刑事庭法官蔡政佑懷疑同辦公室曾姓女法官婚外情，拿手機偷拍曾電腦對話、私密照向院長檢舉，卻發現是場烏龍。曾女提...

蔡易餘爆有廢棄物進魚塭 向漁電共生不肖業者宣戰

經濟部能源局為加速達成非核家園，在嘉義縣推動漁電共生先行區876公頃，嘉義縣立委蔡易餘接獲檢舉，有不肖業者鑽法律漏洞，將...

「我一搭捷運就衝動」 身體貼著她的臀部搖 判拘40日

吳姓男子搭捷運，在車廂內以身體正面貼住一名女乘客臀部並搖晃，被控性騷擾；吳辯稱，他有衝動控制症，「我一搭捷運就衝動」；台...

夥同友人「抓猴」分居妻動手又動口 分遭判刑7月、5月

鄭姓男子懷疑已分居的妻子與余姓男子曖昧，去年4月凌晨開車與古姓友人至妻子住處「抓猴」，發現妻子竟真與余開車外出，便開車尾...

否認與少女在車上嘿咻 卻說若懷孕願娶她

19歲的徐姓青年去年駕車帶15歲少女小蘋（化名），至文化園區內欣賞夜景，在車內與她發生性關係，經少女提告，徐否認與小蘋嘿...

同居人過世…他苦尋無住處挨告竊佔 佛心法官判免刑

桃園61歲楊姓男子和何姓女友人同居10多年，何因故死亡後，房子歸她哥哥所有，何兄以楊藉故不搬離提告竊佔經檢方起訴，楊無奈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。