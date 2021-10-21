否認與少女在車上嘿咻 卻說若懷孕願娶她

19歲的徐姓青年去年駕車帶15歲少女小蘋（化名），至文化園區內欣賞夜景，在車內與她發生性關係，經少女提告，徐否認與小蘋嘿咻，但雙方對話，小蘋說「如果我懷孕了怎麼辦？」，徐男回稱「不會。我娶妳」，台中高分院以徐犯案後否認犯行，又未與被害人達成和解，依妨害性自主罪將他判刑1年3月。可上訴。

判決書指出，徐男明知小蘋未成年，去年3月27日凌晨，邀約少女至某文化園區區內欣賞夜景時，經少女同意，在自己所駕駛自用小客車內，與少女發生性關係，經少女報警處理。

徐男坦承載少女去看夜景，並有抱少女，但否認與少女在車上嘿咻，辯稱「我沒有跟甲女發生性行為；甲女突然說我懷孕，我以為她是開玩笑的，我那時在工作，腦筋一片空白」。

不過。雙方通訊軟體對話，小蘋說「我們兩個都做過了還能怎麼樣」，徐男回稱「那妳要不要當我女友。我不會讓妳受到任何傷害。我養妳。」小蘋又說「如果我懷孕了怎麼辦」，徐稱 「不會。我娶妳」。