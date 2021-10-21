快訊

台中驚傳5人打疫苗後死亡！2女無病史 打完AZ第1劑後過世

倒數48小時！地方看陳柏惟罷免案 選區氣氛每天都在變

聽新聞
test
0:00 / 0:00

否認與少女在車上嘿咻 卻說若懷孕願娶她

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

19歲的徐姓青年去年駕車帶15歲少女小蘋（化名），至文化園區內欣賞夜景，在車內與她發生性關係，經少女提告，徐否認與小蘋嘿咻，但雙方對話，小蘋說「如果我懷孕了怎麼辦？」，徐男回稱「不會。我娶妳」，台中高分院以徐犯案後否認犯行，又未與被害人達成和解，依妨害性自主罪將他判刑1年3月。可上訴。

判決書指出，徐男明知小蘋未成年，去年3月27日凌晨，邀約少女至某文化園區區內欣賞夜景時，經少女同意，在自己所駕駛自用小客車內，與少女發生性關係，經少女報警處理。

徐男坦承載少女去看夜景，並有抱少女，但否認與少女在車上嘿咻，辯稱「我沒有跟甲女發生性行為；甲女突然說我懷孕，我以為她是開玩笑的，我那時在工作，腦筋一片空白」。

不過。雙方通訊軟體對話，小蘋說「我們兩個都做過了還能怎麼樣」，徐男回稱「那妳要不要當我女友。我不會讓妳受到任何傷害。我養妳。」小蘋又說「如果我懷孕了怎麼辦」，徐稱 「不會。我娶妳」。

由對話可知，小蘋明白表示2人已經發生性行為，及可能懷孕，而徐男非但未否認兩人已發生性行為，更回覆告訴人「那妳要不要當我女友。我不會讓妳受到任何傷害。我養妳」及「不會。我娶妳」，表示如她懷孕，願與結婚，證明2人確實發生性行為。二審予以判刑。

徐姓青年去年駕車載少女至文化園區內欣賞夜景，在車內與她發生性關係，經少女提告，二審依妨害性自主罪將他判刑1年3月。可上訴。 圖／本報資料照
徐姓青年去年駕車載少女至文化園區內欣賞夜景，在車內與她發生性關係，經少女提告，二審依妨害性自主罪將他判刑1年3月。可上訴。 圖／本報資料照

懷孕 性行為 未成年

延伸閱讀

爆雙喜！小14歲嫩模女友懷孕 松田龍平立刻求婚

高二女與男師車內燒炭亡 少女家屬提告、男師將解剖

52歲驚喜添帥萌兒 王彩樺現「背影殺」像極了少女

北勢溪搜尋2失蹤者 上午找到後背包 確認陳姓少女所有

相關新聞

父韓良圻收押！兄和他交保 基隆市議員韓世昱：守得雲開見明月

基隆市議員韓世昱和爸爸、前議員韓良圻以及哥哥韓東叡，被人檢舉涉嫌貪汙，昨天被檢方偵訊。韓世昱今早在臉書貼文「守的雲開見月...

法官檢舉女同事外遇鬧烏龍 偷拍她電腦私密照判5月確定

桃園地方法院刑事庭法官蔡政佑懷疑同辦公室曾姓女法官婚外情，拿手機偷拍曾電腦對話、私密照向院長檢舉，卻發現是場烏龍。曾女提...

員警酒測挨批重大瑕疵、侵人權 他吹出0.25法院判無罪

桃園謝姓男子吃完薑母鴨開車等紅燈遭追撞，酒測值達0.25被依公共危險罪嫌起訴，他喊冤警察沒讓他漱口、未宣讀權利；法院查，...

「我一搭捷運就衝動」 身體貼著她的臀部搖 判拘40日

吳姓男子搭捷運，在車廂內以身體正面貼住一名女乘客臀部並搖晃，被控性騷擾；吳辯稱，他有衝動控制症，「我一搭捷運就衝動」；台...

夥同友人「抓猴」分居妻動手又動口 分遭判刑7月、5月

鄭姓男子懷疑已分居的妻子與余姓男子曖昧，去年4月凌晨開車與古姓友人至妻子住處「抓猴」，發現妻子竟真與余開車外出，便開車尾...

否認與少女在車上嘿咻 卻說若懷孕願娶她

19歲的徐姓青年去年駕車帶15歲少女小蘋（化名），至文化園區內欣賞夜景，在車內與她發生性關係，經少女提告，徐否認與小蘋嘿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。