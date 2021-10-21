同居人過世…他苦尋無住處挨告竊佔 佛心法官判免刑

桃園61歲楊姓男子和何姓女友人同居10多年，何因故死亡後，房子歸她哥哥所有，何兄以楊藉故不搬離提告竊佔經檢方起訴，楊無奈說「一時找不到地方住才沒搬」；法院審酌，雙方事後和解，楊也完整歸還房屋，且他年事已高受病痛折磨，經減刑後再依竊佔罪判他免刑，可上訴。

檢警調查，楊男和何女同住多年，但何去年3月19日死亡，該房子原是何所有，何死亡後房屋所有權歸給何的哥哥，但楊男並無使用該房屋的正當權限，何的哥哥催促他搬離又藉詞拒不遷出，何兄因此控告他竊佔建物。

檢方訊時，楊坦承自己沒有地方住，所以才繼續住在該房屋內，檢方認為他犯嫌明確依竊佔罪嫌起訴。法院審酌，楊和何女同居多年，是因何女死亡後，倉促間來不及尋覓新住處，因而遲未將房屋交還給何的哥哥，其非法佔有時間短暫，且非惡意或意圖獲取利益。

另楊、何兄今年5月也已經達成和解，何兄有具狀表示不予追究，顯見已經獲得原諒，全盤審酌楊男犯罪動機等一切情狀，認為若科處最低刑度猶嫌過重，依刑法59條情堪憫恕予以減刑。

法院再查，楊男年事已高，罹患冠狀動脈疾病、慢性缺血性心臟疾病、腰椎滑落及退化，已經深受病痛折磨，其情可憫，加上他又已經搬離該房屋，並完整交還給何的哥哥，未有破壞情形。