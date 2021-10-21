聽新聞
test
0:00 / 0:00
一夜硬上學妹2次…狼學長賠25萬獲原諒 強制性交罪變緩刑
桃園林姓男子到學妹家過夜，他自認有機會進一步發展，不顧對方明確拒絕仍硬上得逞，睡沒幾小時又慾火高漲，竟然二度性侵學妹；林犯後全部坦承，並和學妹的爸爸以25萬元達成調解，法院依刑法59條情堪憫恕替他減刑，依2個強制性交罪判他2年，緩刑5年，可上訴。
檢警調查，林男去年4月10日凌晨在學妹家時，因性慾高漲想和她發生關係，不顧對方明確拒絕仍硬上得逞，直到清晨5點多，林男慾火未消，又以同樣手法再次性侵學妹，害她一晚連兩次受害，學妹不堪受辱報警提告。
審理時，林男坦承不諱，學妹也指證歷歷，並提出相關LINE對話截圖、醫院驗傷報告佐證，法院認為林犯行明確。法院認為，林犯後全部坦承，堪認他勇於面對自身過錯，且已經和學妹的爸爸以25萬元達成和解，並已經給付10萬元，對方也同意給予緩刑。
法院認為，林男既已知悔悟，並獲得諒解，認為所犯2個強制性交罪，如科以最低本刑3年以上有期徒刑，尙嫌過重，客觀上足以引起一般同情，依刑法59條情堪憫恕予以減刑。
法院審酌，林男為滿足性慾，違反學妹意願先後2次對她性侵，戕害人性尊嚴，造成她心裡驚慌恐懼，但考量犯後坦承、雙方達成調解，依2個強制性交罪，各判林男1年9月，應執行2年，並宣告緩刑5年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言