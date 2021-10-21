一夜硬上學妹2次…狼學長賠25萬獲原諒 強制性交罪變緩刑

桃園林姓男子到學妹家過夜，他自認有機會進一步發展，不顧對方明確拒絕仍硬上得逞，睡沒幾小時又慾火高漲，竟然二度性侵學妹；林犯後全部坦承，並和學妹的爸爸以25萬元達成調解，法院依刑法59條情堪憫恕替他減刑，依2個強制性交罪判他2年，緩刑5年，可上訴。

檢警調查，林男去年4月10日凌晨在學妹家時，因性慾高漲想和她發生關係，不顧對方明確拒絕仍硬上得逞，直到清晨5點多，林男慾火未消，又以同樣手法再次性侵學妹，害她一晚連兩次受害，學妹不堪受辱報警提告。

審理時，林男坦承不諱，學妹也指證歷歷，並提出相關LINE對話截圖、醫院驗傷報告佐證，法院認為林犯行明確。法院認為，林犯後全部坦承，堪認他勇於面對自身過錯，且已經和學妹的爸爸以25萬元達成和解，並已經給付10萬元，對方也同意給予緩刑。

法院認為，林男既已知悔悟，並獲得諒解，認為所犯2個強制性交罪，如科以最低本刑3年以上有期徒刑，尙嫌過重，客觀上足以引起一般同情，依刑法59條情堪憫恕予以減刑。